Genoa - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Genoa, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 34. haftasında kendi sahasında Cagliari ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
İtalya Serie A'da 34. hafta heyecanı yaşanıyor.
Alberto Gilardino yönetindeki Genoa, kendi sahasında Claudio Ranieri'nin ekibi Cagliari ile karşı karşıya gelecek.
GENOA - CAGLİARİ MAÇI SAAT KAÇTA?
Luigi Ferraris Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
GENOA - CAGLİARİ MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Federico Dionisi'nin yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Genoa ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Lazio'ya 1-0 mağlup olmuştu.
Cagliari ise kendi sahasında ağırladığı Juventus ile 2-2 berabere kalmıştı.
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