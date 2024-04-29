Genoa - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 29.04.2024 - 09:52

Güncelleme: 29.04.2024 - 09:52

İtalya Serie A'da 34. hafta heyecanı yaşanıyor.

Alberto Gilardino yönetindeki Genoa, kendi sahasında Claudio Ranieri'nin ekibi Cagliari ile karşı karşıya gelecek.

GENOA - CAGLİARİ MAÇI SAAT KAÇTA?

Luigi Ferraris Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

GENOA - CAGLİARİ MAÇI HANGİ KANALDA?



İtalyan hakem Federico Dionisi'nin yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Genoa ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Lazio'ya 1-0 mağlup olmuştu.

Cagliari ise kendi sahasında ağırladığı Juventus ile 2-2 berabere kalmıştı.