Genoa'dan Beşiktaş'ı üzecek Onana kararı!

Beşiktaş'ın 2023-2024 sezonu başında Lille'den 4 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Jean Onana'nın siyah beyazlı takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor.

Siyah beyazlı takımdaki ilk sezonunda beklenen çıkışı yapamayan ve Ocak 2024'te Marsilya'ya kiralanan Onana, bu takımda tutunamamış ve Beşiktaş'a geri dönmüştü.

Geride kalan sezonun ilk yarısında ise dönemin teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst tarafından kendisine verilen forma şansını iyi değerlendiremeyen Kamerunlu ön libero, ara transfer döneminde Genoa'ya kiralık olarak gönderilmişti.

İtalyan takımının formasıyla Serie A'da 9 maça çıkan Jean Onana, 298 dakika sahada kalabildi.

30 Haziran'da kiralık sözleşmesi sona erecek olan 25 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonu Genoa'da bulunuyordu.

Nicolo Schira'nın haberine göre; Serie A kulübü, Onana için kararını verdi. Genoa, Kamerunlu oyuncunun 1.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayacak.

Yabancı kontenjanını boşaltarak transferde elini rahatlatmak isteyen Beşiktaş ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Jean Onana siyah beyazlı takıma geri dönecek.



