Genoa - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Inter, İtalya Serie A'nın 18. haftasında deplasmanda Genoa ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.12.2023 - 13:40
Genoa - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İtalya Serie A'da 18. hafta heyecanı yaşanıyor. 

Alberto Gilardino yönetimindeki Genoa, sahasında Simone Inzaghi'nin ekibi Inter ile karşı karşıya gelecek.

GENOA - INTER MAÇI SAAT KAÇTA?

Luigi Ferraris Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

GENOA - INTER MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Daniele Doveri'nin yöneteceği karşılaşma S Sport'tan naklen yayımlanacak.

Genoa, oynadığı son karşılaşmada Sassuolo deplasmanından 2-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı. 

Inter ise evinde Lecce'yi 2-0 mağlup etmişti. 


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