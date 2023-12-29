Genoa - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Inter, İtalya Serie A'nın 18. haftasında deplasmanda Genoa ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
İtalya Serie A'da 18. hafta heyecanı yaşanıyor.
Alberto Gilardino yönetimindeki Genoa, sahasında Simone Inzaghi'nin ekibi Inter ile karşı karşıya gelecek.
GENOA - INTER MAÇI SAAT KAÇTA?
Luigi Ferraris Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
GENOA - INTER MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Daniele Doveri'nin yöneteceği karşılaşma S Sport'tan naklen yayımlanacak.
Genoa, oynadığı son karşılaşmada Sassuolo deplasmanından 2-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.
Inter ise evinde Lecce'yi 2-0 mağlup etmişti.
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