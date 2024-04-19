Genoa - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Lazio, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 33. haftasında deplasmanda Genoa ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.04.2024 - 11:32
Genoa - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İtalya Serie A'da 33. hafta heyecanı yaşanıyor.

Igor Tudor yönetimindeki Lazio, deplasmanda Alberto Gilardino'nun ekibi Genoa ile karşı karşıya gelecek.

GENOA - LAZİO MAÇI SAAT KAÇTA?

Luigi Ferraris Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.

GENOA - LAZİO MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Ermanno Feliciani'nin yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Lazio ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Salernitana'yı 4-1 mağlup etmişti.

Genoa ise Fiorentina deplasmanından 1-1'lik beraberlik ile ayrılmıştı.


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