Genoa - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Lazio, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 33. haftasında deplasmanda Genoa ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.
İtalya Serie A'da 33. hafta heyecanı yaşanıyor.
Igor Tudor yönetimindeki Lazio, deplasmanda Alberto Gilardino'nun ekibi Genoa ile karşı karşıya gelecek.
GENOA - LAZİO MAÇI SAAT KAÇTA?
Luigi Ferraris Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.
GENOA - LAZİO MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Ermanno Feliciani'nin yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Lazio ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Salernitana'yı 4-1 mağlup etmişti.
Genoa ise Fiorentina deplasmanından 1-1'lik beraberlik ile ayrılmıştı.
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