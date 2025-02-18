Genoa üç puana 80'den sonra ulaştı!
Genoa, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 25. haftasında kendi sahasında ağırladığı Venezia'yı 2-0 mağlup etti.
Serie A'nın 25. haftasında Genoa ile Venezia karşı karşıya geldi.
Stadio Comunale Luigi Ferrais'de oynanan mücadelede Genoa, Venezia'yı 2-0'lık skorla mağlup etti.
GENOA SON ANLARDA AÇILDI
Genoa'nın gollerini 82. dakikada Andrea Pinamonti ve 86. dakikada Maxwell kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Genoa, puanını 30'a yükselterek 11. sıraya çıktı.
Venezia ise 16 puanla 19. sırada kaldı.
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