Georges-Kevin N'Koudou'dan Beşiktaşlılara veda mesajı
Suudi Arabistan Ligi ekibi Damac'a transfer olan KaNmerunlu futbolcu Georges-Kevin N'Koudou, sosyal medya hesabından Beşiktaşlı taraftarlara veda mesajı paylaştı.
Beşiktaş'tan ayrılıp Suudi Arabistan Birinci Ligi ekibi Damac'a transfer olan 28 yaşındaki kanat oyuncusu Georges-Kevin N'Koudou, veda mesajı yayımladı.
Kamerunlu oyuncu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bu kulübün kalbi olan taraftarlara, sahada mücadele eden bütün kardeşlerime, teknik direktörlerime, teknik ekibime ve yönetime her şey için teşekkür ediyorum. 3 kupa kazandığım ve her zaman gurur duyacağım harika bir dönemdi. Beşiktaş için oynamak benim için bir onurdu. Teşekkürler Beşiktaş" ifadelerini kullandı.
Georges-Kevin N'Koudou, Beşiktaş ile çıktığı 108 maçta 21 gol, 9 asistlik performans gösterdi.
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