Georges-Kevin N'Koudou'dan Beşiktaşlılara veda mesajı

Suudi Arabistan Ligi ekibi Damac'a transfer olan KaNmerunlu futbolcu Georges-Kevin N'Koudou, sosyal medya hesabından Beşiktaşlı taraftarlara veda mesajı paylaştı.

AA
Yayınlanma: 15.08.2023 - 12:32
Georges-Kevin N'Koudou'dan Beşiktaşlılara veda mesajı
Abone Ol google-news

Beşiktaş'tan ayrılıp Suudi Arabistan Birinci Ligi ekibi Damac'a transfer olan 28 yaşındaki kanat oyuncusu Georges-Kevin N'Koudou, veda mesajı yayımladı.

Kamerunlu oyuncu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bu kulübün kalbi olan taraftarlara, sahada mücadele eden bütün kardeşlerime, teknik direktörlerime, teknik ekibime ve yönetime her şey için teşekkür ediyorum. 3 kupa kazandığım ve her zaman gurur duyacağım harika bir dönemdi. Beşiktaş için oynamak benim için bir onurdu. Teşekkürler Beşiktaş" ifadelerini kullandı.

Georges-Kevin N'Koudou, Beşiktaş ile çıktığı 108 maçta 21 gol, 9 asistlik performans gösterdi.


kevin n'koudou beşiktaş Damac transfer

İlgili Haberler

Beşiktaş'ta transferde çifte imza

Beşiktaş'ta transferde çifte imza
Spor yazarları Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçını yorumladı: 'Ayakkabı sorunu'

Spor yazarları Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçını yorumladı: 'Ayakkabı sorunu'
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: 'Taraftarlardan özür diliyoruz'

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: 'Taraftarlardan özür diliyoruz'

En Çok Okunan Haberler