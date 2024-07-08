Gerçekleşene kadar futbolu bırakmayacak: Ronaldo'nun en büyük hayali belli oldu!
Rumen eski futbolcu Adrian Mutu, 39 yaşındaki Cristiano Ronaldo'nun birkaç yıl daha futbol oynamaya devam edeceğini iddia etti. Mutu, Ronaldo'yu futbolculuk kariyerini sürdürmesi için motive eden hedefini de açıkladı.
Eski futbolcu Adrian Mutu, Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımında forma giyen Cristiano Ronaldo'nun 39 yaşında olmasına rağmen neden Futbol oynamaya devam ettiğini açıkladı.
"OĞLUYLA AYNI TAKIMDA OYNAMAK İSTİYOR"
Rumen basınından IAM Sport'a konuşan Mutu, geçtiğimiz mayıs ayında Suudi Arabistan'da Ronaldo ile görüşme fırsatı bulduğunu belirterek, Portekizli futbolcunun kramponlarını asmadan önce oğlu Cristiano Jr. ile aynı takımda forma giymek istediğini söyledi.
"AL-NASSR'DA BU HEDEF MÜMKÜN"
Bu hedefin, Ronaldo'yu futbol oynamak için motive ettiğini vurgulayan Rumen futbol adamı, "Onun asıl motivasyonu bu. Oğluyla resmi bir maç oynamak istiyor ve bu yüzden vazgeçmiyor. Al-Nassr'da bu mümkün, eğer başka bir takımda olsaydı bilmiyorum. Real Madrid'de ise durum daha zor olurdu" ifadelerini kullandı.
17 Haziran 2010'da doğan Cristiano Ronaldo Jr., 14 yaşına yeni girdi ve Al-Nassr'ın genç takımlarında forma giyiyor. Bu durum Ronaldo'nun birkaç yıl daha futbolculuk kariyerini sürdüreceğini gösteriyor.
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