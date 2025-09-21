'Gerekirse kapatırım' demişti: Sadettin Saran'a ait Tuttur'dan flaş karar!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
21.09.2025 18:49:00
Cumhuriyet Spor
Fenerbahçe Kulübü'nün başkan adaylarından Sadettin Saran'a ait tuttur.com isimli bahis şirketinin tüm faaliyetlerini durdurduğu kaydedildi.

Fenerbahçe Kulübü, olağanüstü seçimli genel kurulunda yeni başkanını seçiyor. Sarı-lacivertlilerde başkanlık için Ali Koç ve Sadettin Saran yarışıyor.

Saran'ın tuttur.com isimli bahis şirketinin sahibi olmasının, başkan seçilmesi halinde sorun yaratabileceğine dair iddialarda yeni bir gelişme yaşandı.

TUTTUR ŞİRKETİ FAALİYETLERİNİ DURDURDU

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, oy verme işleminin sona erdiği dakikalarda Saran'a ait "Tuttur" şirketi tüm faaliyetlerini durdurdu.

Tuttur sitesinde ise kullanıcıları aşağıdaki yazı karşılıyor:

Image

SADETTİN SARAN NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe'nin başkan adaylarından Sadettin Saran sahip olduğu bahis şirketinin hisse devirleriyle ilgili açıklama yapmış, kulübe değil kendisine hak mahrumiyeti gelebileceğini söylemişti.

Saran, "Şirketim oranları belirlemeyen basit bir bayi. Bu yalan rüzgarı kararsızları etkilemek için, insanların kongreye gelmelerini etkilemek için yapılan şeyler. Gelebilecek en kötü şey, hak mahrumiyeti. Biz devir isteği için 22 Ağustos'ta divan kurulu seçim tarihini resmen açıklamadan başvurmuşuz. Gerekli başvurular yapılmış. İnanılmaz bir şey oldu ve men edildim diyelim. Yine Fenerbahçe'ye gelebilecek bir şey yok. İnanılmaz atıyorlar, tutuyorlar, kayyum diyorlar. O noktaya geldiğinde gerekirse kapattırırım" demişti.

