Cumhuriyet Gazetesi Logo
Geri aldığı ileri sürülmüştü: Ali Koç'tan '360 milyon TL' iddialarına yanıt!

Geri aldığı ileri sürülmüştü: Ali Koç'tan '360 milyon TL' iddialarına yanıt!

25.09.2025 14:18:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Geri aldığı ileri sürülmüştü: Ali Koç'tan '360 milyon TL' iddialarına yanıt!

Eski Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 'kulübe verdiği 360 milyon TL'yi geri aldı' iddiası üzerine bir açıklama yayımladı.

Eski Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında gündeme gelen "kulübe verdiği 360 milyon TL'yi geri aldı" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

ALİ KOÇ'TAN AÇIKLAMA

Ali Koç, çıkan haberlerin ardından yazılı bir açıklama yaparak iddiaları yalanladı:

"Şahsım hakkında basında yer alan 'Fenerbahçe'ye verdiği borcun 360 milyon lirasını geri aldı' başlıklı haber tamamen asılsız olup gerçeği yansıtmamaktadır. Kulübümüzün mali yapısı, bağımsız denetim kuruluşları tarafından düzenli olarak denetlenmekte olup; tüm gelir-gider kalemleri, alacaklar ve borçlar şeffaf bir şekilde kamuoyuna açık olup Genel Kurul üyelerimizle paylaşılmaktadır. Finansal tabloları çarpıtarak camiamızı yanıltmaya çalışan bu tür manipülatif haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederim."

NE OLMUŞTU?

Başkanlık görevini Sadettin Saran'a devreden Ali Koç'un, seçim sürecinin ardından kulübe verdiği 360 milyon TL'yi geri aldığı ileri sürülmüştü. Haber kısa sürede gündem olmuş, camia içinde tartışmalara neden olmuştu.

İlgili Konular: #borç #fenerbahçe #Ali Koç

İlgili Haberler

Spor yazarları Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçını yorumladı: 'Yeni nesil skandal izledik'
Spor yazarları Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçını yorumladı: 'Yeni nesil skandal izledik' Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda karşılaştığı Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup oldu. Spor yazarları karşılaşmayı kaleme aldı.
Kötü sonuçların ardından... Fenerbahçe'de Volkan Demirel ile kritik görüşme!
Kötü sonuçların ardından... Fenerbahçe'de Volkan Demirel ile kritik görüşme! Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın Samandıra Tesisleri'nde sarı-lacivertli takımın eski oyuncusu Volkan Demirel ile görüştüğü kaydedildi.
Miha Zajc'tan Fenerbahçe açıklaması: 'Hep güzel şeylerle hatırlıyorum'
Miha Zajc'tan Fenerbahçe açıklaması: 'Hep güzel şeylerle hatırlıyorum' Dinamo Zagreb'de forma giyen Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Miha Zajc, 3-1 kazandıkları maçın ardından görüşlerini aktardı.