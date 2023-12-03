Geri döneceği ileri sürülmüştü: Trabzonspor'dan Nwakaeme açıklaması!

Yayınlanma: 03.12.2023 - 15:14

Güncelleme: 03.12.2023 - 15:14

Trabzonspor Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün (pazar) gerçekleşti.

Bordo-mavili yönetimin idari ve mali yönden ibra edildiği genel kurul sonrası Başkan Ertuğrul Doğan açıklamalarda bulundu.

Doğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Pazar günü buraya gelen tüm kongre üyelerine teşekkür ederiz. Gayet güzel bir kongre oldu."

STADYUM KONUSU



"Kartal arazisi ile ilgili ilk başvuru biz yönetime geldikten 1,5-2 ay sonra yapılabilmişti. Geçen 2-3 aylık süreden sonra bakanlık bir aşamaya kadar getirdi. Satın alımı ile ilgili çeşitli fiyatlar görüşmeler ortaya çıktı. Haftaya bunlarla alakalı bir görüşmemiz olacak Ankara'da. Sona doğru yaklaşıyoruz."

"Stadyum konusu yönetmelik olarak bizim dışımızda başka kulüplerin de problemi. Bununla alakalı bir yönetmelik değişikliğini olması gerekiyor. Spor Bakanımız bu konuda bize yardımcı olmaya çalışıyor. Siyasette bize yardımcı olmaya çalışıyor, çünkü bu genel olarak diğer kulüplerinde problemi. O da en kısa zamanda inşallah çözülecektir."

BAKASETAS AÇIKLAMASI



"Bu Türk futbolunun genel problemi. Trabzonspor deplasmana gittiğinde galip gelse bile aldığı para masraflarını karşılamayacak vaziyete geldi. Dolayısıyla bunun sürdürülebilir bir pozisyonu yok. Bunun düzeltilebilmesi için gelir kaynaklarının değiştirilmesi gerekiyor. En başta da naklen yayın geliri var. E-Bilet te buna dahil. TFF Başkanı bu konuda hakkını yememek lazım gerçekten çok çalışıyor. Önemli noktaya getirmişler işi. İnşallah önümüzdeki günlerde bu konu ile alakalı güzel haberler alacağız."

"İki teklifimiz oldu. Oyuncunun bunlara olumlu yaklaşım vermediği doğrudur. Bakasetas bizim sevdiğimiz bir oyuncu. Yıllardır Trabzon'da sorunsuz, problemsiz yaşayan, önemli katkılar sağlayan bir oyuncu. Kendimizden gördüğümüz bir oyuncu. Sonuçta Trabzonspor'un çıkarları önemli."

Abdullah Avcı ile Anthony Nwakaeme

NWAKAEME TRANSFERİ



"Transfer konusunda listeleri son aşamaya getirdik hemen hemen. Önümüzdeki günlerde görüşmelere başlayacağız. Belli bir oyuncu kısmını bu dönem devre arasında ama asıl büyük operasyon dönem sonu olacak gibi duruyor. Mevkiler konusunda yorum yapmayayım. Trabzonspor'un başarısı için ne gerekiyorsa yapmaya çalışıyoruz. Hocamızda bu dönemin nasıl geçeceğini biliyor. Daha önce burada şampiyonluk yaşadı. Belli başlı transfer dönemlerini beraber yaşadık. Herkes çok sıkı çalışıyor. Hata yapılmaması lazım. Daha önce hatalar yapılmadı mı, yapıldı. Benim döneminde de hatalar olabilir. Ama bunları minimum düzeye indirmek zorundayız. Hem izleme komitemiz hem hoca ve ekibi. Bizler ayrı ayrı çalışmalar yürütüyoruz. İzleme komitesinin onay verdiği, hocamızın da istediği oyuncuları mali durumlarının uygunluğuna göre Trabzonspor bünyesine katmaya çalışacağız."

"Nwakaeme ile görüşmemiz oldu. O kontratlı bir oyuncu. Biz kendisine bir bonservis ödeyemeyeceğimizi söyledik. O da gelme niyetinde, göreceğiz."