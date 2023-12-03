Resmen açıklandı: Trabzonspor'un borcu belli oldu!

Yayınlanma: 03.12.2023 - 13:07

Güncelleme: 03.12.2023 - 13:07

Trabzonspor Yönetimi, idari ve mali yönden ibra edildi. Olağan mali genel kurulda bordo-mavili kulübün net borcu 4 milyar 45 milyon TL olarak açıklandı.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, borcun açıklanmasının ardından olağan mali genel kurulda açıklamalarda bulundu.

Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Göreve geldiğimiz Mart 2023'ten bu yana tüm çalışmalarımızı paylaştık. Ben ve arkadaşlarım, Trabzonspor'un ekonomik anlamda güçlü kalması gerektiğini biliyoruz. Camia olarak şampiyonluğun Trabzonspor için bir gelenek olduğunu da biliyoruz. Ekonominin en önemli konu olduğunu hatırlatmak istiyorum. Trabzonspor'dan gurur duyulması için faaliyetler sürdürmekteyiz. Türk futbolunda artık deniz bitti, uçurumun kenarındayız."

"Naklen yayın geliri ciddi anlamda düştü. Bir deplasmana gittiğimizde gidiş geliş masraflarının dahi karşılanmadığını görüyoruz. Play-off gibi birçok sistem konuşuluyor. Bunların konuşulmasının asıl sebebi 90 milyon dolar seviyelerine düşen naklen yayın geliri, 200-250 milyon dolar seviyelerine çekebilmek. Bu başarılabilirse büyük iş olur."

"Bu şehirde büyüyen biri olarak ilk geldiğim gün bir söz verdim! Ne olursa olsun tüm kurullarla tüm bilgileri paylaşacağımı söyledim. Herkese her şeyi tüm gerçekleriyle paylaştım. Sakladığımız hiçbir konu yok. Anıt konusu var. Yaklaşık 38-40 milyon TL bir para toplandı. 19-20 kişi civarında bir katılım oldu. 18-19 kişinin isminin yer alacağı bir anıtın mantıklı olmadığını düşündüğümüz için yeni bir planlama yapıyoruz. Bu sayıyı nasıl artırırız diye düşünüyoruz."

"Transferlerde ilk önce hocanın talebini alıyoruz. Bir A4 kağıdına yazıyoruz. Tüm yetkililer imza atıyor ve herkesle paylaşıyoruz. İsteyene istediğimiz zaman gösteririz. Hiçbir gizli saklımız yok."

"Borcun artış sebebi mevcut kur farklarını ve faizleri üstüne koyduğumuz zaman rakam bu. Trabzon'a eksiğimiz olabilir ama yanlışımız olmaz. Biz yaklaşık olarak kulüp kasasından çıkan 90 milyon euro ödeme yaptık. Biz bunu ödemeseydik bu borcun nereye gideceğini o zaman görecektik. Ödenen 90 milyon euronun 70 milyonu sponsorluktur. Yapacağımız çalışmalarla bu rakamın üzerine bir 25 milyon euro daha koyacağız. Yeniden şampiyonluk yaşamak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz."