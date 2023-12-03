Trabzonspor kendi evinde kayıp: Trabzonspor 0-1 Kayserispor

Yayınlanma: 03.12.2023 - 15:03

Güncelleme: 03.12.2023 - 18:08

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, sahasında Kayserispor ile karşılaştı. Papara Park'ta oynanan maçı Kayserispor 1-0 kazandı. Konuk ekibin golü 88. dakikada Bahoken ile geldi.

6 MAÇTA İLK MAĞLUBİYET

Abdullah Avcı'nın gelişiyle belli bir ivme yakalayan bordo-mavili takım, deneyimli teknik direktörle çıktığı 6 maçta ilk mağlubiyetini aldı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda 3 galibiyet alırken, 2 kez de sahadan beraberlikle ayrılmıştı. Bordo-mavili takım önceki hafta da Sivasspor ile 3-3 berabere kalmıştı.

Kayserispor'da Gaziantep FK maçıyla takımın başına geçen Recep Uçar, sarı-kırmızılı ekiple 10 maça çıktı. Deneyimli çalıştırıcı, söz konusu maçlarda 6 galibiyet, 2 beraerlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Bu sonuçla Kayserispor puanını 26'ya yükseltti. Trabzonspor ise 23 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Trabzonspor, Gaziantep FK deplasmanına gidecek. Kayserispor ise Pendikspor'u ağırlayacak.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Denswil, Baniya, Eren, Larsen, Berat, Abdülkadir, Trezeguet, Pepe, Visca, Onuachu.

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Attamah, Hosseini, Carole, Karimi, Ramazan, Kemen, Boa Morte, Cardoso, Mame Thiam.

Karşılaşmadan öenmli anlar | Trabzonspor 0-1 Kayserispor

90' Hakem karşılaşmanın sonuna 5 dakika ekledi.

90' Kullanılan serbest vuruşta Baniya'nın kafa vuruşu yandan auta çıktı.

90' Trabzonspor sağ kanattan gelmek istedi ancak Teklic yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

89' Sağ kanattan yapılan ortada topa yükselen ve düzgün bir vuruş yapan Bahoken takımını öne geçirdi.

88' GOL | Bahoken, Kayserispor'u öne geçiren golü kaydetti.

85' Trabzonspor sol kanattan geldi ancak Enis Destan'ın pasında savunma topu uzaklaştırdı.

84' Trabzonspor sağ kanattan geldi ancak Teklic'in ortasında top kaleci Bilal'de kaldı.

82' Kayserispor'da oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Miguel Cardoso giren oyuncu Stephane Bahoken.

81' Trabzonspor sol kanattan atağa çıkmak istedi ancak Eren yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

80' Cardoso'nun ortasında kaleci Uğurcan topu kontrol etti.

79' Kayserispor sağ kanattan etkili geldi ancak Cardoso'nun ortasında savunma topu kornere gönderdi.

78' Trabzonspor'da iki oyuncu değişikliği çıkan oyuncular Trezeguet ve Abdülkadir giren oyuncular Teklic ve Umut Güneş.

77' Kayserispor sol kanattan etkili geldi ancak Aylton Boa Morte'nin pasında top Cardoso'ya gelmeden önce savunma topu uzaklaştırdı.

75' Trabzonspor sağ kanattan gelmek istedi ancak Joseph Attamah araya girdi ardından Abdülkadir faul yaptı.

74' Trabzonspor yine sol kanattan etkili geldi ancak Trezeguet'in şutu üstten farklı şekilde oyundan çıktı.

73' Trabzonspor sol kanattan gelmek istedi ancak Trezeguet yerde kaldı. Hakem devam kararı verdi.

71' Dimitrios Kourbelis şansını uzaklardan denedi ancak top farklı şekilde auta çıktı.

70' Kayserispor'da iki oyuncu değişikliği birden çıkan oyuncular Ramazan ve Mane giren oyuncular Carlos Mane ve Arif Kocaman.

69' Kayserispor sağ kanattan gelmek istedi ancak Eren topu taca yolladı.

68' Onuachu'nun tedavisi sona erdi. Maç tekrardan başladı.

67' Trabzonspor'da Paul Onuachu yerde kaldı. Sağlık ekipleri sahada.

66' Abdülkadir'in kullandığı köşe vuruşunda Stefano Denswil topa vurdu ancak hakem faul olduğunu tespit etti. Top Kayserispor'da.

65' Trabzonspor sol kanattan etkili geldi ancak Trezeguet yerde kaldı. Hakem devam kararı verdi.

64' Trabzonspor'da iki oyuncu değişikliği birden çıkan oyuncular Visca ve Berat giren oyuncular Enis Destan ve Dimitrios Kourbelis.

63' Trabzonspor sağ kanattan geldi ancak Berat'ın ortasında top kaleci Bilal'de kaldı.

62' Kayserispor sağ kanattan geldi ancak Thiam'ın kafa vuruşunda top auta çıktı.

61' Visca'nın kullandığı köşe vuruşunda Onuachu kafayı vurdu ancak top yandan auta çıktı.

60' Kayserispor'da oyuncu değişikliği sakatlanarak çıkan oyuncu Carole giren oyuncu Anthony Uzodimma.

59' Trabzonspor yine sağ kanattan geldi ancak Visca'nın ortasında top savunmaya çarptı ve kornere çıktı.

58' Trabzonspor sağ kanattan geldi ancak Larsen'in ortasında savunma topu uzaklaştırdı.

56' Kayserispor sağ kanattan etkili geldi ancak top Thiam'a gelmeden önce Stefano Denswil son anda araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

55' Visca'nın kullandığı köşe vuruşunda top kaleci Bilal'de kaldı.

54' Trabzonspor sağ kanattan çok etkili geldi ancak Trezeguet'in vuruşunda Majid Hosseini topa dokundu ve top kornere çıktı.

53' Trabzonspor sol kanattan uzun topla gelmek istedi ancak Eren'in uzun pası kaleci Bilal'de kaldı.

52' Kayserispor sol kanattan atağa çıktı ancak Bakasetas, Majid Hosseini'ye faul yaptı.

51' Kayserispor sağ kanattan geldi ancak Abdülkadir araya girdi ve topu kazandı.

49' Kayserispor sağ kanattan gelmek istedi ancak Gökhan, Trezeguet'e faul yaptı.

48' Kayserispor çok etkili geldi. Sağ kanattan kontra atağa çıkan Aylton Boa Morte pasında topu Mame Thiam'a aktardı. Mame Thiam'ın gelişine vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.

47' Kayserispor soş kanattan gelmek istedi ancak Carole'nin ortasında top savunmaya çarptı ve taca çıktı.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' Kayserispor sağ kanattan çok etkili geldi ancak topla buluşan Miguel Cardoso topa hareketlendiği için ofsayt bayrağı kaldırıldı.

45' VAR kontrolünün ardından pozisyonun ofsayt olduğu söylendi. Penaltı iptal edildi.

45' Bu arada hakem ilk yarının sonuna 3 dakika ekledi.

45' Şu an pozisyonla ilgili VAR kontrolü yapılıyor.

44' Trabzonspor penaltı kazandı. Berat'ın ortasında topa hareketlenen Onuachu yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

43' Trabzonspor sol kanattan gelmek istedi ancak Ali Karimi, Paul Onuachu'ya faul yaptı.

42' Kayserispor sol kanattan etkili geldi ancak Thiam'ın ortasında top auta çıktı.

41' Trabzonspor sol kanattan kontra atağa çıktı ancak Trezeguet şutunu çekemeden Majid Hosseini araya girdi.

39' Kayserispor yine sağ kanattan geldi ancak Miguel Cardoso'nun ortasında Berat topu uzaklaştırdı.

38' Trabzonspor'da oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Pepe giren oyuncu Bakasetas.

37' Kayserispor yine sağ kanattan geldi ancak Aylton Boa Morte'nin ortasında savunma topu uzaklaştırdı.

36' Kayserispor sağ kanattan çok etkili geldi ancak Gökhan Sazdağı'nın ortasında kaleci Uğurcan topu kontrol etti.

35' Kayserispor sağ kanattan gelmek istedi ancak Aylton Boa Morte topu kaybetti.

33' Trabzonspor sol kanattan gelmek istedi ancak Trezeguet'in ortasında savunma topu uzaklaştırdı.

32' Trabzonspor sol kanattan uzun top ile gelmek istedi ancak Abdülkadir'den önce Majid Hosseini araya girdi ve topun auta çıkmasını sağladı.

31' Kayserispor sol kanattan geldi ancak Lionel Carole dengesini kaybetti ve top auta çıktı.

30' Pepe'nin tedavisinin bitmesinin ardından maç tekrardan başladı.

29' Trabzonspor'da Nicolas Pepe kendisini yere bıraktı. Sağlık ekipleri sahada.

28' Trabzonspor sol kanattan etkili geldi ancak. Paul Onuachu'nun pasında topla buluşan Eren Elmalı'nın vuruşu üstten auta çıktı.

27' Kayserispor sol kanattan gelmek istedi ancak Ali Karimi'nin uzun pasında savunma araya girdi.

26' Trabzonspor sağ kanattan gelmek istedi ancak Trezeguet'in pası doğrudan taca çıktı.

25' Trabzonspor sol kanattan atak kurmak istedi ancak Eren Elmalı yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

24' Kayserispor kontra atağa çıktı ancak şansını uzaklardan deneyen Olivier Kemen'in şutu farklı şekilde auta çıktı.

23' Kayserispor sağ kanattan atağa çıkmak istedi ancak Abdülkadir araya girdi ve topu taca yolladı.

22' Trabzonspor yine etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Trezeguet'in vuruşunda top yandan az farkla auta çıktı.

21' Trabzonspor sağ kanattan çok etkili geldi ancak Visca'nın vuruşu az farkla üstten auta çıktı.

20' Kayserispor sol kanattan gelmek istedi ancak topa hareketlenen Mame Thiam için bayrak havada. Ofsayt.

19' Olivier Kemen, Abdülkadir'e yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

18' Ramazan'ın ayağa kalkmasıyla birlikte maç tekrardan hareketlendi.

17' Ramazan Civelek için sağlık ekipleri sahada.

16' Kayserispor sağ kanattan etkili geldi ancak, Ramazan Civelek yerde kaldı. Hakem devam kararı verdi.

15' Trabzonspor sağ kanattan hızlı geldi ancak Visca'nın ortasında savunma topu uzaklaştırdı.

14' Miguel Cardoso'nun kullandığı serbest vuruşta Joseph Attamah kafayı vurdu ancak top üstten auta çıktı.

13' Trabzonspor sol kanattan kontra atağa çıkmak istedi ancak Abdülkadir'in uzun pasında Lionel Carole araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

11' Kayserispor sağ kanattan gelmek istedi ancak Olivier Kemen'in savunma arkasına attığı pasta Rayyan Baniya topu uzaklaştırdı.

10' Trabzonspor yine sol kanattan geldi ancak Trezeguet'in ortasında savunma topu uzaklaştırdı.

9' Kayserispor sol kanattan kontra atağa çıkmak istedi ancak Mame Thiam'ın pasında top kaleci Uğurcan'da kaldı.

8' Trabzonspor sol kanattan Trezeguet ile sol kanattan gelmek istedi nacak yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

5' Trabzonspor sol kanattan etkili geldi ancak Eren'in ortasında savunma topu uzaklaştırdı.

3' Kayserispor sağ kanattan gelmek istedi ancak Olivier Kemen'in uzun pasında Jens Stryger Larsen araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

2' KRamazan Civelek şansını uzaklardan denedi ancak top kaleci Uğurcan'da kaldı.

1' Karşılaşmada ilk yarı başladı.