Geri dönüş sinyali vermişti: Jürgen Klopp'ta büyük sürpriz!

Dünya futbolunun en başarılı teknik adamlarından biri olarak gösterilen Jürgen Klopp’un, uzun süren sessizliğini dev bir görevle bozabileceği iddia edildi.

Fichajes'te yer alan habere göre; Almanya Futbol Federasyonu (DFB), milli takımın vizyonunu 2026 Dünya Kupası için Jürgen Klopp üzerine kurmayı planlıyor. Federasyonun, tecrübeli çalıştırıcıyı ikna etmek için nabız yokladığı kaydedildi.

"HENÜZ SONA GELMEDİM"

Klopp, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla teknik direktörlük kariyerine tamamen nokta koymadığının sinyallerini vermişti.

Emeklilik iddialarına kapıyı açık bırakan 58 yaşındaki teknik adam, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Yaş olarak oldukça ilerledim ama teknik direktör olarak henüz tamamen sona gelmiş değilim. Emeklilik yaşına ulaşmadım. Önümüzdeki birkaç yılda neler olacağını kim bilebilir? Ancak şu an için planlanmış hiçbir şey yok."

ALMANYA'NIN 2026 PROJESİ

Almanya Milli Takımı'nda yeniden yapılanma sürecine girilmesi planlanırken, Klopp'un karizması ve taktik dehasının bu süreç için "anahtar" niteliğinde olduğu belirtiliyor. Henüz resmi bir teklif yapılmasa da, Klopp'un geri dönüş sinyalleri vermesi Alman futbol kamuoyunda büyük bir heyecan yaratmış durumda.