Geri sayım sürüyor: İşte EURO 2024'te açıklanan kadrolar!

Yayınlanma: 17.05.2024 - 10:26

Güncelleme: 17.05.2024 - 10:26

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na geri sayım sürüyor.

Turnuvanın başlamasına kısa bir süre kala takımlar kadrolarına açıklamaya başladı. Takımlar, bu turnuvayla birlikte kadrolarında 26 futbolcu bulundurabilecek.

İşte şu ana kadar EURO 2024 kadrosunu açıklayan takımlar:

ALMANYA - EV SAHİBİ

Kaleci: Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Manuel Neuer (Bayern Münih), Alexander Nübel (VfB Stuttgart), Marc-Andre ter Stegen (Barcelona)

Savunma: Waldemar Anton (Stuttgart), Benjamin Henrichs (Leipzig), Joshua Kimmich (Bayern Münih), Robin Koch (Eintracht Frankfurt), Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart), David Raum (Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

Orta saha: Robert Andrich (Bayer Leverkusen), Chris Führich (Stuttgart), Pascal Grob (Brighton), İlkay Gündoğan (Barcelona), Toni Kroos (Real Madrid), Jamal Musiala (Bayern Münih), Aleksandar Pavlovic (Bayern Münih), Leroy Sane (Bayern Münih), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Forvet: Maximilian Beier (Hoffenheim), Niclas Füllkrug (Borussia Dortmund), Kai Havertz (Arsenal), Thomas Müller (Bayern Münih), Deniz Undav (VfB Stuttgart)

FRANSA

Kaleciler: Alphonse Areola (West Ham), Mike Maignan (Milan), Brice Samba (Lens)

Defans: Jules Kounde (Barcelona), Jonathan Clauss (Marsilya), Benjamin Pavard (Bayern Münih), Ibrahima Konate (Liverpool), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano Bayern Münih, Theo Hernandez (Milan), Ferland Mendy (Real Madrid)

Orta saha: Eduardo Camavinga (Real Madrid), Youssouf Fofana (Monaco), Adrien Rabiot (Juventus), Warren Zaire-Emery (PSG), Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Antoine Griezmann (Atletico Madrid), N'Golo Kante (Al-Ittihad)

Forvet: Bradley Barcola (PSG), Ousmane Dembele (PSG), Kingsle Coman (Bayern Münih), Olivier Giroud (Milan/LAFC), Kolo Muani (PSG), Kylian Mbappe (PSG), Marcus Thuram (Inter)

MACARİSTAN

Kaleciler: Denes Dibusz (Ferencvaros), Peter Gulacsi (Leipzig), Peter Szappanos (Paks)

Savunma: Botond Balogh (Parma), Endre Botka (Ferencvaros), Marton Dardai (Hertha Berlin), Attila Fiola (Fehervar), Adam Lang (Omonia Nicosia), Willi Orban (Leipzig), Attila Szalai (Freiburg)

Orta Saha: Bendeguz Bolla (Servette), Mihaly Kata (MTK), Milos Kerkez (Bournemouth), Laszlo Kleinheisler (Hajduk Split), Adam Nagy (Spezia Calcio), Zsolt Nagy (Puskas Akademia), Loic Nego (Le Havre), Andras Schafer (Union Berlin), Callum Styles (Sunderland)

Forvet: Martin Adam (Ulsan), Kevin Csoboth (Ujpest), Daniel Gazdag (Philadelphia Union), Krisztofer Horvath (Kecskemet), Roland Sallai (Freiburg), Dominik Szoboszlai (Liverpool), Barnabas Varga (Ferencvaros)

HOLLANDA

Kaleciler: Justin Bijlow (Feyenoord), Mark Flekken (Brentford), Bart Verbruggen (Brighton), Nick Olij (Sparta Rotterdam)

Savunma: Nathan Ake (Manchester City), Daley Blind (Girona), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen), Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Matthijs de Ligt (Bayern Münih), Ian Maatsen (Borussia Dortmund), Micky van de Ven (Tottenham), Stefan de Vrij (Inter)

Orta Saha: Ryan Gravenberch (Liverpool), Frenkie de Jong (Barcelona), Teun Koopmeiners (Atalanta), Tijjani Reijnders (Milan), Marten de Roon (Atalanta), Jerdy Schouten (PSV), Xavi Simons (Leipzig), Quinten Timber (Feyenoord), Joey Veerman (PSV), Georginio Wijnaldum (Al-Ittifak)

Forvet: Steven Bergwijn (Ajax), Brian Brobbey (Ajax), Memphis Depay (Atletico Madrid), Cody Gakpo (Liverpool), Donyell Malen (Borussia Dortmund), Wout Weghorst (Hoffenheim)

UKRAYNA

Kaleciler: Andriy Lunin (Real Madrid), Anatoliy Trubin (Benfica), Heorhiy Bushchan (Dinamo Kiev)

Savunma: Yukhym Konoplia (Shakhtar Donetsk), Valeriy Bondar (Shakhtar Donetsk), Mykola Matvienko (Shakhtar Donetsk), Oleksandr Tymchyk (Dinamo Kiev), Vitaliy Mykolenko (Everton), Maksym Taloverov (LASK), Illia Zabarnyi (Bournemouth), Oleksandr Svatok (Dnipro-1)

Orta Saha: Taras Stepanenko (Shakhtar Donetsk), Oleksandr Zubkov (Shakhtar Donetsk), Heorhiy Sudakov (Shakhtar Donetsk), Andriy Yarmolenko (Dinamo Kiev), Volodymyr Brazhko (Dinamo Kiev), Mykola Shaparenko (Dinamo Kiev), Serhiy Sydorchuk (Westerlo), Ruslan Malinovskyi (Genoa), Mykhailo Mudryk (Chelsea), Viktor Tsyhankov (Girona), Oleksandr Zinchenko (Arsenal)

Forvet: Artem Dovbyk (Girona), Roman Yaremchuk (Valencia), Vladyslav Vanat (Dinamo Kiev)