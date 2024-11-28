Gerilim Şampiyonlar Ligi'ne sıçradı: Benficalı yıldız Rus futbolcuya tepki gösterdi!

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Monaco - Benfica maçının öncesinde gerçekleştirilen seremonide dikkat çeken anlar yaşandı. Benfica'nın Ukraynalı kalecisi Trubin, Monaco'nun Rus futbolcusu Golovin'e bir tepki gösterdi.

Gerilim Şampiyonlar Ligi'ne sıçradı: Benficalı yıldız Rus futbolcuya tepki gösterdi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.11.2024 - 14:27

Ukrayna'da Rusya saldırıları nedeniyle başlayan ve 3 yıldır devam eden savaşın yansımaları futbol sahalarında da görülüyor.

Son olarak Monaco ile Benfica arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde yaşananlar büyük ses getirdi.

TRUBIN, GOLOVIN'İN ELİNİ SIKMADI

Maç öncesi gerçekleştirilen seremonide Benfica'nın kalecisi Trubin, Monaco'nun Rus futbolcusu Golovin'in elini sıkmadı. Monaco forması giyen diğer futbolcularla tokalaşan Trubin'in sıra Golovin'e geldiğinde kafasını iki yana salladığı görüldü. 


Etiketler: #Benfica #Rusya #monaco #Ukrayna

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