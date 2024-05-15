Getafe - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Atletico Madrid, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 36. haftasında deplasmanda Getafe ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
İspanya La Liga'da heyecan sürüyor.
Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, deplasmanda José Bordalás'ın ekibi Getafe ile karşı karşıya gelecek.
GETAFE - ATLETİCO MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?
Alfonso Pérez Kolezyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
GETAFE - ATLETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Mario Melero López'in yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
Atletico Madrid ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Celta Vigo'yu 1-0 mağlup etmişti.
Getafe ise Cadiz deplasmanından 1-0'lık mağlubiyet ile ayrılmıştı.
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