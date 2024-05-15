Getafe - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Atletico Madrid, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 36. haftasında deplasmanda Getafe ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.05.2024 - 12:19
Getafe - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İspanya La Liga'da heyecan sürüyor.

Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, deplasmanda José Bordalás'ın ekibi Getafe ile karşı karşıya gelecek.

GETAFE - ATLETİCO MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?

Alfonso Pérez Kolezyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

GETAFE - ATLETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Mario Melero López'in yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

Atletico Madrid ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Celta Vigo'yu 1-0 mağlup etmişti.

Getafe ise Cadiz deplasmanından 1-0'lık mağlubiyet ile ayrılmıştı.


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