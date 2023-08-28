Getafe - Deportivo Alaves maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli futbolcu Enes Ünal'ın formasını giydiği Getafe, İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) üçüncü haftasında kendi sahasında Deportivo Alaves'i konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.
İspanya La Liga'da üçüncü hafta heyecanı yaşanıyor.
Jose Bordalas yönetimindeki Getafe, kendi sahasında Luis Garcia'nın takımı Deportivo Alaves'i konuk edecek.
GETAFE - DEPORTIVO ALAVES MAÇI SAAT KAÇTA?
Alfonso Perez Kolezyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 20:30'da başlayacak.
GETAFE - DEPORTIVO ALAVES MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Juan Martinez Munuera'nın yöneteceği mücadele S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
Getafe, ligin ikinci haftasında Girona deplasmanından 3-0'lık yenilgi ile ayrılmıştı.
Deportivo Alaves ise kendi sahasında ağırladığı Sevilla'yı 4-3 mağlup etmişti.
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