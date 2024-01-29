Getafe - Granada maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli futbolcu Enes Ünal'ın formasını giydiği Getafe, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 22. haftasında kendi sahasında Granada ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.01.2024 - 09:22
Getafe - Granada maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İspanya La Liga'da 22. hafta heyecanı yaşanıyor.

José Bordalás yönetimindeki Getafe, kendi sahasında Alexander Medina'nın ekibi Granada ile karşı karşıya gelecek.

GETAFE - GRANADA MAÇI SAAT KAÇTA?

Alfonso Pérez Kolezyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

GETAFE - GRANADA MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Víctor García Verdura'nın yöneteceği karşılaşma S Sport Plus platformundan naklen yayımlanacak.

Getafe, ligde oynadığı son maçta Osasuna deplasmanından 3-2'lik galibiyet ile ayrılmıştı.

Granada ise kendi sahasında ağırladığı Atletico Madrid'e 1-0 mağlup olmuştu.


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