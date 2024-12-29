Getafe, Sergio Reguilon'un peşine düştü!

Yayınlanma: 29.12.2024 - 09:30

Güncelleme: 29.12.2024 - 09:30

Tottenham'da bu sezon henüz süre alamayan Sergio Reguilon, devre arasında Getafe'ye transfer olabilir.

İspanyol basınından Superdeporte'nin haberine göre, Getafe, 27 yaşındaki sol beki kadrosuna katmak için girişimlerde bulundu. Reguilon'un Tottenham ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve Getafe'nin oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katması planlanıyor.

ESKİ FORMUNU BULMAYI HEDEFLİYOR

Reguilon, daha önce kiralık olarak Atletico Madrid, Manchester United ve Brentford'da forma giymiş, ancak istikrarlı bir performans sergileyememişti. Bu transferle Reguilon, eski formunu bulmayı hedefliyor.