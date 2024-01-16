Getafe - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Getafe, İspanya Kral Kupası Son 16 Turu'nda sahasında Sevilla ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
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İspanya Kral Kupası Son 16 Turu heyecanı sürüyor.
Jose Bordalas yönetimindeki Getafe, sahasında Quique Flores'in ekibi Sevilla ile karşı karşıya gelecek.
GETAFE - SEVILLA MAÇI SAAT KAÇTA?
Coliseum Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
GETAFE - SEVILLA MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Alejandro Muniz'in yöneteceği karşılaşma TİVİBU SPOR 4'ten naklen yayımlanacak.
Getafe, Kral Kupası Son 32 Turu'nda deplasmanda Espanyol'u 1-0 mağlup etmişti.
Sevilla ise deplasmanda Racing Ferrol'u 2-1 mağlup etmişti.
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