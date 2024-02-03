Getafe şikayet etti: La Liga'dan Jude Bellingham'a soruşturma

LaLiga yönetimi, Jude Bellingham hakkında Mason Greenwood'a yönelik sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.02.2024 - 15:08
Getafe şikayet etti: La Liga'dan Jude Bellingham'a soruşturma
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İspanya LaLiga'da 20. haftanın erteleme maçında Real Madrid deplasmanda Getafe'yi 2-0 mağlup etti.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri Joselu kaydetti.

Karşılaşmanın ikinci yarısındaki bir pozisyonun ardından Real Madrid'de Jude Bellingham'ın Getafe'den Mason Greenwood'a söylediği sözler yayına yansıdı.

Bu görüntülerin ortaya çıkmasından LaLiga, Jude Bellingham hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

GETAFE ŞİKAYET ETTİ

Getafe, Jude Bellingham hakkında konuyla ilgili LaLiga'ya şikayette bulundu.

LaLiga'dan yapılan açıklamada, "Getafe, LaLiga'ya şikayette bulundu ve konuyla ilgili standart prosedürler uygulanacak. Bunun için bir dudak okuma uzmanından rapor talep edildi" denildi.


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