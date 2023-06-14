Real Madrid Jude Bellingham'ı resmen açıkladı... Kulüp tarihine geçti!

Yayınlanma: 14.06.2023 - 13:38

Güncelleme: 14.06.2023 - 13:42

Real Madrid, Borussia Dortmund'dan Jude Bellingham'ın transferini açıkladı.

İspanyol devinden yapılan açıklamada, Bellingham ile 6 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Jude Bellingham

BONSERVİS ÜCRETİ 103 MİLYON EURO

Real Madrid, İngiliz yıldız için perşembe günü tanıtım toplantısı yapılacağını duyurdu.

Dortmund, daha önce yaptığı açıklamada 19 yaşındaki futbolcu için Real Madrid ile 103 milyon Euro karşılığında anlaşma sağlandığını duyurmuştu. Alman ekibi ayrıca sözleşmede bonservis miktarının yüzde 30'suna varan bonusların da yer aldığını belirtti.

EN PAHALI İKİNCİ TRANSFERİ

Bellingham'ın, yeni takımı Real Madrid'den yıllık 10-12 milyon Euro kazanması bekleniyor.

Jude Bellinghaım, 115 milyon Euro'luk Eden Hazard transferinin ardından Real Madrid tarihinin en pahalı ikinci transferi oldu.