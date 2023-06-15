Real Madrid'in kupa odası yeni transfer Jude Bellingham'ı şoke etti!

Yayınlanma: 15.06.2023 - 16:38

Güncelleme: 15.06.2023 - 16:38

Real Madrid, Borussia Dortmund'dan kadrosuna kattığı Jude Bellingham için bir tanıtım toplantısı düzenledi. İngiliz yıldız, kendisi için düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulundu.

Bellingham, "Bugünün hayatımın en iyi günü olduğunu söylemeliyim çünkü dünyanın en iyi kulübüne geliyorum" dedi. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti ile ilgili görüşü sorulan 19'luk yıldız, "Carlo Ancelotti ile biraz temasım oldu. Başardığı şeyler inanılmaz. Benim için gelmiş geçmiş en iyilerden biri" diye konuştu.

Real Madrid'de Zinedine Zidane ile özdeşleşen 5 numarayı almasıyla ilgili konuşan Bellingham, "Zidane'a, onun bu kulüpteki ve bu numaradaki mirasına hayranım. Ben farklıyım. Bu bana ilham veren bir numara. Uzun zamandır 22 numarayı giyiyordum ama şimdi 5'i alacağım. Gelecekte ne olur göreceğiz" ifadelerini kullandı.

"HER ZAMAN BÜYÜK HAYRANLIK DUYDUM"



Bellingham, sözlerine, "Her zaman Real Madrid'in büyük bir hayranı oldum. Real Madrid'i İngiltere'de izledim, oyuncular sahadayken olağanüstü oluyorlar, bilemiyorum... Real Madrid her zaman transfer olmak isteyeceğiniz bir takım. Heyecan verici. Bu reddedemeyeceğim bir fırsattı" diyerek devam etti.

İngiliz futbolcu, Real Madrid'e imza atmaya ne zaman karar verdiğine yönelik gelen soruya ise, "Tam olarak ne zaman olduğunu söylemek zor. Kulübe her zaman büyük hayranlık duydum. Geçen yıl Liverpool'a karşı oynanan final maçında oradaydım. Karar vermemi sağlayan pek çok şey var" dedi.

"BU OLAĞANÜSTÜ BİR DUYGU"



Bellingham, açıklamalarını, "Benim için ödenen rakamı biliyorum ama bu bedel beni endişelendirmiyor. Ben bir avukat ya da muhasebeci değilim. Ben bir futbolcuyum ve oynamak için buradayım. Umarım deneyimlerim bu baskıyla başa çıkmama yardımcı oldu. Bir sorunum olduğunu sanmıyorum" diye sürdürdü.

Bellingham, Real Madrid'in kendisini ilk olarak ne zaman aradığına yönelik gelen soru karşısında, "Madrid'den gelen ilk telefon? Her zaman ilgi olduğunun farkındaydım ama babam bana Madrid'in ilgilendiğini söylediğinde... Bilmiyorum, bunu beklemiyordum. Bu olağanüstü bir duygu" cevabını verdi.

"KUPA ODASI ŞOKE EDİCİYDİ"



Bellingham, ayrıca, "Para o kadar da önemli değil, bunu düşünmedim. Takım seçerken hiçbir zaman bunu düşünmedim. Dortmund'la konuştum ve Real Madrid'in verdiği mesajı sevdim ve hızlı olmasını istedim" diye konuştu.

19'luk orta saha oyuncusu son olarak, "Kupa odası şok ediciydi. Bir tanesini ellerimle tutmak için sabırsızlanıyorum" sözlerini sarf etti.