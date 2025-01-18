Ghezzal penaltı kaçırdı, Başakşehir kazandı!
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Başakşehir, sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Başakşehir, sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçı Başakşehir 2-0 kazandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 21. dakikada penaltıdan Joao Figueiredo, 90+11. dakikada ise Ömer Ali Şahiner kaydetti.
SÜPER LİG'DE İLK KEZ KAÇIRDI
Rachid Ghezzal, Rizespor'un 80. dakikada kazandığı penaltıyı gole çeviremedi. Cezayirli oyuncu, Süper Lig kariyerinde ilk kez penaltı kaçırdı.
BAŞAKŞEHİR'DE SAKATLIK
Başakşehir'de sakatlanan Hamza Güreler oyuna devam edemedi. Genç oyuncu 42. dakikada yerini Lucas Lima'ya bıraktı.
Çağdaş Atan'ın öğrencileri, Galatasaray mağlubiyeti sonrası moral buldu. Rizespor ise son 5 maçta sadece 1 galibiyet alabildi.
Bu sonun ardından Başakşehir puanını 29'a çıkardı. Rizespor ise 24 puanda kaldı.
Karşılaşmayı A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da izledi.
Ligin bir sonraki haftasında Başakşehir, Alanyaspor ile karşılaşacak. Rizespor ise Adana Demirspor'u ağırlayacak.
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