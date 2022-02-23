Gigi Becali: Aşı olan oyuncuları oynatmayacağız
FCSB Başkanı Gigi Becali, Covid-19 aşısı olan oyuncularda maç sırasında güç kaybı olduğu için oynamalarına izin vermeyeceklerini söyledi.
Romanya Ligi takımlarından FCSB Başkanı Gigi Becali, ilginç bir karara imza attı.
Emanuel Roşu'nun aktardığı bilgilere göre Becali, aşı olan oyuncuların maçlarda güç kaybı yaşamasından dolayı bu oyuncuların takımda oynamasına izin vermeme kararı aldı.
Becali'nin, aşı yaptıranların da hayatını kaybettiği için bu kararı aldığı ifade edildi.
27 haftası geride kalan Romanya Ligi'nde FCSB, geçtiğimiz hafta deplasmanda CS Mioveni ile 1-1 berabere kaldı. Ligin bitimine 3 hafta kala FCSB, lider Cluj'un 8 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.
İlgili Haberler
- Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran: Galatasaray maçına gitmeyeceğim
- Yüz binlerce liralık şaibe Eski Bursaspor Başkanı Adanur'un inşaat vurgunu
- Önder Karaveli, Başakşehir-Konyaspor maçını takip etti
Günün Video Haberi
Video Haberler
- 'İzinli' çakarlı araçlarla düğün konvoyu
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
- DEVA Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Telefona baktı; ızgaradan aşağıya düştü
- 'AKP yönetemiyor, yurttaş bedel ödüyor'
- Çin'de 520 drone'lu ışık gösterisi
- Guatemala’da 6,2 büyüklüğünde deprem
- AKP'li yurttaşın 2 yılda şaşırtan değişimi
- Beyazıt tramvay durağında silahlı kavga
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
En Çok Okunan Haberler
- SpaceX 46 Starlink uydusunu daha uzaya fırlattı
- 'Akciğer kanseri 30'lu yaşlara kadar indi'
- Ailesinde kolon kanseri olanlar dikkat!
- Dolarda son ayların zirvesi
- Beyin uyarımı tedavisi çoğu hastalık için umut vadediyor
- 'Cilt mikrobiyotası' dengesizliği bağışıklığı etkiliyor
- YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!
- İonesco’nun notları
- Huzursuz Pessoa anlatıyor!
- Yatıştıran duygularla. Fitzgerald!