Galatasaray'a büyük şok: UEFA'ya şikayet etti
FCSB Kulübü Başkanı Gigi Becali yaptığı açıklamada Morutan'ın taksitlerinin ödenmediğini belirtirken Galatasaray'ı UEFA'ya şikayet ettiğini söyledi.
Galatasaray'a Romanya'dan kötü haber geldi.
Romanya'dan Prosport'un haberine göre, Galatasaray'ın sezon başında bonservisiyle birlikte büyük umutlarla kadrosuna kattığı Olimpiu Morutan için FCSB UEFA'ya gitti.
Oyuncunun eski kulübü FCSB'nin Başkanı Gigi Becali yaptığı açıklamada Galatasaray'ın Morutan'ın parasını ödemediğini belirtirken, "Galatasaray'dan para beklemekten bıktım ve Türkleri UEFA'ya dava ettim" açıklamasında bulundu.
Becali açıklamasında "Türkler bunu her zaman yaparlar. Onlara oyuncu veriyorsunuz sonra ödemelerini unutmuş gibi yapıyorlar" ifadelerini de kullandı.
Öte yandan Morutan'ın FCSB öncesi forma giydiği Botoşani kulübü de Becali'nin bonservisten %9'luk payın hala kendilerine ödenmediği için tepki göstermiş ve dava açmıştı. Becali ise yaptığı açıklamada 'Galatasaray'dan para almadan nasıl ödeme yapabilirim?' ifadelerini kullanmıştı.
Galatasaray formasıyla beklentilerin oldukça altında bir performans sergileyen Morutan Süper Lig'de çıktığı 23 mücadelede 3 gol 3 de asist kaydetti.
İlgili Haberler
- Trabzonspor - Beşiktaş maçının biletleri 8 dakikada tükendi
- Fenerbahçe - Trabzonspor rekabeti yeşil sahaları aştı, nikah masasına taşındı
- Trabzonspor karşısında hat-trick yapan Pohjanpalo, kariyerinde bir ilki gerçekleştirdi
Video Haberler
- İlyas Salman hakim karşısında
- AKP'li isimden itiraf gibi sözler!
- 17 yaşındaki çocuk babasını pompalı tüfekle öldürdü
- ATM faresi yardım vaadiyle 16 kişiyi dolandırdı
- 'Uçakta yanınızdaki adam içki içerse...'
- Rize'de heyelan; düşen kayalar yolu kapattı
- İzmir’de korkutan görüntü: Havadan görüntülendi
- Alacak-verecek kavgası kanlı bitti: 4 yaralı
- ''Kırım ve Donbass'ı da tartışmaya hazırım''
- Belediye başkanına silahlı saldırı
En Çok Okunan Haberler
- 'Fındık ve çay bitecek, kayak yapılamayacak'
- Düşen su seviyesi gemi seferlerini aksatıyor
- 'Türkiye 2023'te su fakiri ülke konumunda olabilir'
- Turkovac'ı geliştirmişti: 'Yeni başarılar bizi bekliyor'
- Soyer'den 'birlikte yaşam' vurgusu
- Enerji krizi: 9 eyalette elektrikler kesilebilir
- Bilim Kurulu Üyesi'nden Covid-19 ilacı uyarısı
- Benzin istasyonuna ateş açıldı: 3 ölü
- Sosyal medyadan fuhuş organize eden çeteye operasyon
- İlyas Salman hakim karşısında