Galatasaray'a büyük şok: UEFA'ya şikayet etti

22 Mart 2022 Salı, 12:04

Galatasaray'a Romanya'dan kötü haber geldi.

Romanya'dan Prosport'un haberine göre, Galatasaray'ın sezon başında bonservisiyle birlikte büyük umutlarla kadrosuna kattığı Olimpiu Morutan için FCSB UEFA'ya gitti.

Oyuncunun eski kulübü FCSB'nin Başkanı Gigi Becali yaptığı açıklamada Galatasaray'ın Morutan'ın parasını ödemediğini belirtirken, "Galatasaray'dan para beklemekten bıktım ve Türkleri UEFA'ya dava ettim" açıklamasında bulundu.

Becali açıklamasında "Türkler bunu her zaman yaparlar. Onlara oyuncu veriyorsunuz sonra ödemelerini unutmuş gibi yapıyorlar" ifadelerini de kullandı.

Öte yandan Morutan'ın FCSB öncesi forma giydiği Botoşani kulübü de Becali'nin bonservisten %9'luk payın hala kendilerine ödenmediği için tepki göstermiş ve dava açmıştı. Becali ise yaptığı açıklamada 'Galatasaray'dan para almadan nasıl ödeme yapabilirim?' ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray formasıyla beklentilerin oldukça altında bir performans sergileyen Morutan Süper Lig'de çıktığı 23 mücadelede 3 gol 3 de asist kaydetti.