Gine Bissau - Nijerya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Nijerya, Fildişi Sahili'nde düzenlenen Afrika Uluslar Kupası A Grubu 3. hafta maçında Gine Bissau ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.01.2024 - 10:54
Gine Bissau - Nijerya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan sürüyor.

Jose Peseiro yönetimindeki Nijerya, A Grubu'nda Baciro Cande'nin ekibi Gine Bissau ile karşı karşıya gelecek.

GİNE BİSSAU - NİJERYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Félix-Houphouët-Boigny Stadyumu'nda oynanacak mücadel TSİ 20:00'de başlayacak.

GİNE BİSSAU - NİJERYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele TV 8.5 kanalından ve S Sport Plus platformundan naklen yayımlanacak.

Nijerya grupta oynadığı son maçta ev sahibi Fildişi Sahili'ni 1-0 mağlup etmişti.

Gine Bissau ise Ekvator Ginesi'ne 4-2 mağlup olmuştu.


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