Gineli futbolcu Ibrahima Yattara’dan Sakarya’ya futbol okulu

Ünlü futbolcu Ibrahima Yattara, Sakarya’nın Hendek ilçesinde futbol okulu açmak için çalışmalara başladı.

İHA
Yayınlanma: 04.07.2023 - 15:17
Gineli futbolcu Ibrahima Yattara’dan Sakarya’ya futbol okulu
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Bir dönem Trabzonspor forması terleten ünlü futbolcu Ibrahima Yattara, Hendek ilçesi Akova Mahallesinde ilçesinde futbol okulu açmak için çalışmalara başladı.

Hendek Akovaspor Yattara Futbol Okulu adı altında açılacak tesisin lansman töreni düzenlendi. Bu futbol okuluyla gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durması, yetenekli futbolcuların yetiştirilmesi hedefleniyor.

Ibrahima Yattara

Akovaspor Kulübü'nde gerçekleşen toplantıya Akovaspor Başkan Yardımcısı Mutlu Kaya, Akovaspor Teknik Direktörü ve Yattara Futbol Okulu Sorumlusu Ali Kemal Yener, Ibrahima Yattara, Akovaspor eski oyuncularından Ibrahim Diallo katıldı.


İbrahima Yattara Futbol okulu sakarya

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