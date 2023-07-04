Gineli futbolcu Ibrahima Yattara’dan Sakarya’ya futbol okulu
Ünlü futbolcu Ibrahima Yattara, Sakarya’nın Hendek ilçesinde futbol okulu açmak için çalışmalara başladı.
Bir dönem Trabzonspor forması terleten ünlü futbolcu Ibrahima Yattara, Hendek ilçesi Akova Mahallesinde ilçesinde futbol okulu açmak için çalışmalara başladı.
Hendek Akovaspor Yattara Futbol Okulu adı altında açılacak tesisin lansman töreni düzenlendi. Bu futbol okuluyla gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durması, yetenekli futbolcuların yetiştirilmesi hedefleniyor.
Ibrahima Yattara
Akovaspor Kulübü'nde gerçekleşen toplantıya Akovaspor Başkan Yardımcısı Mutlu Kaya, Akovaspor Teknik Direktörü ve Yattara Futbol Okulu Sorumlusu Ali Kemal Yener, Ibrahima Yattara, Akovaspor eski oyuncularından Ibrahim Diallo katıldı.
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