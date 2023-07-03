Trabzonspor'da yeni transfer Joaquin Fernandez idmana çıkmadı

Yayınlanma: 03.07.2023 - 22:31

Güncelleme: 03.07.2023 - 22:31

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını Trabzon’da yapılan çalışmalarla devam ediyor.

Kampın ikinci etabı için yarın Slovenya’ya hareket edecek olan bordo mavili takım, yolculuk öncesi basına açık idman yaptı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde saat 17.30’da başlayan idmanın ilk etabında futbolcular fitness salonunda çalıştı. İdmanın ikinci etabında çim sahada çalışan oyuncuların yüksek enerjisi dikkat çekti.

DJANINY İDMANDA, LAHTIMI VE FERNANDEZ YOK

Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde yapılan idmanda kadro dışı olan Koita, takıma izin almadığı halde katılmayan Lahtimi, transfer izni verilen Djaniny ile milli takımlarda olan futbolcular katılmadı.

Bordo-mavililerin yeni transferi Joaquin Fernandez önceki gün idmanda uyluk adalesinde ağrı hissettiği için tedbir amaçlı bugünkü idmana çıkmadı. Takıma dün katılan ve izinli olan Stefano Denswil ise bugün ilk kez idmana çıkarak takımdan ayrı çalıştı.

Bordo mavililer, yeni sezon hazırlıkları için yarın havayoluyla Slovenya’nın Kranj şehrine hareket edecek.