Trabzonspor'dan Mountassir Lahtimi'ye noter tespiti!
Süper Lig ekibi Trabzonspor, izni bitmesine rağmen yeni sezon hazırlıklarına katılmayan Faslı futbolcu Mountassir Lahtimi için noter tespiti yaptı.
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını çift idmanla sürdürürken, izni bitmesine rağmen takıma katılmayan Mountassir Lahtimi hakkında noter tespiti yapıldı.
Mountassir Lahtimi
Süper Lig'in 2023-24 sezonu hazırlıklarına başlayan Trabzonspor, çalışmalarına pazar günü yapılan çift idmanla devam etti. Bordo-mavililerin, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Nenad Bjelica eşliğinde yaptığı idmanlarda, izinden dönen Maxi Gomez, takıma yeni katılan Onuralp Çevikkan ile milli takımdan dönen Enis Destan yer aldı.
LAHTIMI'YE YASAL PROSEDÜR
Milli takımlarında bulunan oyuncuların yer almadığı idmanlara Mountassir Lahtimi katılmadı. İzni bitmesine rağmen çalışmalara katılmayan Faslı oyuncu hakkında yasal yollara başvurulmak üzere noter tespiti yapıldı.
Nenad Bjelica
Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, 4 Temmuz’da başlayacak Slovenya kampı öncesinde 3 Temmuz Pazartesi (bugün) saat 17.00’de basın toplantısı düzenleyecek ve bordo-mavili takım saat 18.00’de basına açık idman gerçekleştirecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Balina tarafından yutulan adam yaşadıklarını anlattı
- Kadın ve erkeğin birlikte eğlenmesi yasaklandı
- 'Milyarlarca dolar yaktık! Sonuç sıfır'
- 'Alevi diye, oy vermedi diye...'
- Konserine 8 kişi katılmıştı... Bingöl'den açıklama geldi
- 5 katlı binada çıkan yangında mahsur kalanlar kurtarıldı
- Merdan Yanardağ'ın gizli ihbarcısı
- Suriyeliler ev bastı' iddiası yurttaşları ayaklandırdı
- Aytun Çıray'dan Akşener'e sert eleştiri
- 'Bütün canlı popülasyonu bitti'