Trabzonspor'dan Mountassir Lahtimi'ye noter tespiti!

Yayınlanma: 03.07.2023 - 10:03

Güncelleme: 03.07.2023 - 10:03

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını çift idmanla sürdürürken, izni bitmesine rağmen takıma katılmayan Mountassir Lahtimi hakkında noter tespiti yapıldı.

Mountassir Lahtimi

Süper Lig'in 2023-24 sezonu hazırlıklarına başlayan Trabzonspor, çalışmalarına pazar günü yapılan çift idmanla devam etti. Bordo-mavililerin, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Nenad Bjelica eşliğinde yaptığı idmanlarda, izinden dönen Maxi Gomez, takıma yeni katılan Onuralp Çevikkan ile milli takımdan dönen Enis Destan yer aldı.

LAHTIMI'YE YASAL PROSEDÜR

Milli takımlarında bulunan oyuncuların yer almadığı idmanlara Mountassir Lahtimi katılmadı. İzni bitmesine rağmen çalışmalara katılmayan Faslı oyuncu hakkında yasal yollara başvurulmak üzere noter tespiti yapıldı.

Nenad Bjelica

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, 4 Temmuz’da başlayacak Slovenya kampı öncesinde 3 Temmuz Pazartesi (bugün) saat 17.00’de basın toplantısı düzenleyecek ve bordo-mavili takım saat 18.00’de basına açık idman gerçekleştirecek.