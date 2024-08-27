Juventus ile sözleşme yenilememişti: Wojciech Szczesny'den emeklilik kararı!
İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Juventus ile yeni sözleşme imzalamayan Polonyalı kaleci Wojciech Szczesny, futbola veda ettiğini açıkladı.
Juventus ile sözleşmesi sona eren Wojciech Szczesny'den sürpriz bir karar geldi.
34 yaşındaki Polonyalı eldiven, futbolu bıraktığını açıkladı. Szczesny yaptığı açıklamada, "Oyuna bahanesiz bir şekilde hayatımın 18 yılını verdim. Bugün, vücudum zorluklara hazır hissetse de kalbim aynı noktada değil. Şu anda tüm dikkatimi aileme vermenin zamanının geldiğini hissediyorum. Her hikayenin bir sonu vardır ama hayatta her son yeni bir başlangıçtır. Bu yeni yolun bana ne getireceğini zaman gösterecek. Ancak 18 yılın bana öğrettiği bir şey varsa o da hiçbir şeyin imkansız olmadığıdır. İnanın bana, büyük hayaller kuracağım" ifadelerini kullandı.
Szczesny, Juventus dışında Arsenal, Brentford ve Roma'da forma giymişti.
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