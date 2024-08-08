Paris 2024'te bugün hangi milli sporcular yarışacak? İşte 13. günün programı!
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları'nda heyecan sürüyor. Milli sporcular organizasyonun 13. gününde mücadelelerini sürdürecek.
Türkiye'nin 18 spor dalında 102 sporcu ile yer aldığı 2024 Paris Olimpiyatları'nda günün programı belli oldu.
Paris Olimpiyatları’nın 13. gününde Türkiye 6 branşta 7 sporcu ve voleybol takımı ile mücadele edecek.
Paris 2024 Olimpiyatları’nın 13. gününde (08.08.2024) Türkiye’yi temsil edecek sporcuların programı şöyle:
Tekwando
Hatice Kübra İlgün, kadınlar 49 kg’de saat 10:30’dan itibaren, erkekler 68 kg’de saat 13:13’ten itibaren Hakan Reçber mücadele edecek.
Atletizm
Emel Dereli kadınlar gülle atma elemelerinde saat 11:25’te yarışacak.
Modern Pentatlon
Buğra Ünsal eskrim sıralama turunda saat 12:00’de, İlke Özyüksel Mihrioğlu eskrim sıralama turunda saat 15:30’da mücadele edecek.
Halter
Furkan Özbek, erkekler 73 kiloda saat 20:30’da ter dökecek.
Voleybol
Türkiye - İtalya kadınlar voleybol yarı final mücadelesi saat 21:00’de oynanacak
Boks
Hatice Akbaş Çinli rakibi Yuan Chang ile kadınlar 54 kg finalinde saat 23:51’de karşı karşıya gelecek.
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