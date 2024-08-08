Paris 2024'te bugün hangi milli sporcular yarışacak? İşte 13. günün programı!

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları'nda heyecan sürüyor. Milli sporcular organizasyonun 13. gününde mücadelelerini sürdürecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.08.2024 - 11:22
Paris 2024'te bugün hangi milli sporcular yarışacak? İşte 13. günün programı!
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Türkiye'nin 18 spor dalında 102 sporcu ile yer aldığı 2024 Paris Olimpiyatları'nda günün programı belli oldu.

Paris Olimpiyatları’nın 13. gününde Türkiye 6 branşta 7 sporcu ve voleybol takımı ile mücadele edecek.

Paris 2024 Olimpiyatları’nın 13. gününde (08.08.2024) Türkiye’yi temsil edecek sporcuların programı şöyle: 

Tekwando

Hatice Kübra İlgün, kadınlar 49 kg’de saat 10:30’dan itibaren, erkekler 68 kg’de saat 13:13’ten itibaren Hakan Reçber mücadele edecek.

Atletizm

Emel Dereli kadınlar gülle atma elemelerinde saat 11:25’te yarışacak.

Modern Pentatlon

Buğra Ünsal eskrim sıralama turunda saat 12:00’de, İlke Özyüksel Mihrioğlu eskrim sıralama turunda saat 15:30’da mücadele edecek.

Halter

Furkan Özbek, erkekler 73 kiloda saat 20:30’da ter dökecek.

Voleybol

Türkiye - İtalya kadınlar voleybol yarı final mücadelesi saat 21:00’de oynanacak

Boks

Hatice Akbaş Çinli rakibi Yuan Chang ile kadınlar 54 kg finalinde saat 23:51’de  karşı karşıya gelecek.


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