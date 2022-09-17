Giovanni Guidetti, CEV tarafından "yılın antrenörü" seçildi
VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, CEV tarafından "yılın antrenörü" seçildi.
VakıfBank ile geçen sezon 5 kupa kazanan İtalyan başantrenör Giovanni Guidetti, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından "yılın antrenörü" ödülüne layık görüldü.
Belçika’nın başkenti Brüksel’de yapılan CEV Galası’nda "yılın antrenörü" ve "yılın sporcusu'" ödülleri sahiplerini buldu.
Gecede A Milli Kadın Voleybol Takımı ve VakıfBank'ı çalıştıran 49 yaşındaki Guidetti, "yılın antrenörü" seçilirken, "yılın sporcusu" ödülünü ise 2019-2021 yılları arasında VakıfBank forması giyen İsveçli Isabelle Haak aldı.
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