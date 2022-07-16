Giovanni Guidetti: ‘Madalya için elimizden geleni yapacağız’
A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, İtalya karşısındaki 3-0'lık mağlubiyeti değerlendirdi. İtalyan antrenör, madalya için sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi.
2022 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi yarı final mücadelesinde İtalya'ya 3-0 kaybeden milli takımın başantrenörü Giovanni Guidetti, iki takımın sahadaki seviyelerinin aynı olmadığını söyledi.
Giovanni Guidetti, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada İtalya'nın dünyanın en iyi takımlarından biri olduğuna dikkati çekerek, "Bu karşılaşma iyi ki Ankara'da oynandı. Taraftar bizi enerjileriyle desteklediler ve katkı verdiler" dedi.
"İki takımın seviyesi aynı değildi sahada" ifadesini kullanan Guidetti, "Şimdi pazar günkü maç için düşünmeye ve hazırlanmaya başlayacağız. Bu taraftar madalyayı hak ediyor. Biz de pazar günü sahada bunun için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.
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Milli takım oyuncusu İlkin Aydın, turnuvanın bu karşılaşmayla bitmediğini vurgulayarak, kürsüde olmak istediklerini söyledi.
Karşılaşma öncesi konuştukları oyunu sahaya yansıtamadıklarını dile getiren İlken Aydın, "Bu maçla turnuva bitmedi. Yarın kürsü için sahada olacağız. Kürsüde olmak istiyoruz. Bu maçtaki hatalarımızdan ders çıkaracağız. Sabah antrenmanımızı yapıp üçüncülük için sahaya çıkacağız" diyerek sözlerini tamamladı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı yarın saat 15.00’te Ankara Spor Salonu’nda Sırbistan ile üçüncülük mücadelesinde karşılaşacak.
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