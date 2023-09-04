Giovanni Guidetti'den Melissa Vargas'a övgü!
Sırbistan Kadın Milli Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, Türkiye'nin 2023 CEV Avrupa Şampiyonası zaferi sonrası görüşlerini aktardı. İtalyan başantrenör, " Melissa Vargas muazzam oynadı ve Türkiye adına büyük fark yarattı. Tüm maç boyunca kazanmaya yakındık ama olmadı, takımımla gurur duyuyorum, ellerinden gelen her şeyi yaptılar" ifadelerini kullandı.
2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Türkiye'ye 3-2 kaybeden Sırbistan'da başantrenör Giovanni Guidetti karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Giovanni Guidetti'nin açıklamaları şu şekilde:
"Takımımla gurur duyuyorum. Melissa Vargas muazzam oynadı ve Türkiye adına büyük fark yarattı. Tüm maç boyunca kazanmaya yakındık ama olmadı, takımımla gurur duyuyorum, ellerinden gelen her şeyi yaptılar."
''TAKIMIMLA GURUR DUYUYORUM''
"Maja Ognjenovic 2 gün boyunca antrenmanlara çıkmamadı ama bugün sahaya çıkıp savaştı, elinden geleni verdi. Her zamanki kadar hızlı değildi ama her şeyini ortaya koydu, maksimum efor sarf etti. İşte bu nedenlerle takımımla gurur duyuyorum.
''SIRPLAR BU TAKIMLA GURUR DUYMALI''
Sırbistan ulusu ve federasyonu, bu takımla gurur duymalı. Bu takım her yıl finaller oynuyor. Bazen kazanırsın, bazen kazanamazsın. Bu oyuncu grup ülkesini ve halkını çok seviyor. Sırplar, bu takımla gurur duymalı."
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