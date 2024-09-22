Giovanni van Bronckhorst reçeteyi verdi: 'Önümüzdeki maçlarda yapmamız gereken...'

Yayınlanma: 22.09.2024 - 22:53

Güncelleme: 22.09.2024 - 23:49

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Eyüpspor'u mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Hollandalı hocanın açıklamaları şu şekilde:

"İyi ve her şeyi içeren bir maç oldu. Maça iyi başladık, golü bulduk. İki büyük fırsat bulduk ikinci gol için. Joao ve Ciro ile fırsatları değerlendiremedik. Penaltı golüyle maç 1-1 oldu. İkinci gol için şanslarımızı hep zorladık. İnandık, inancımızı koruduk, denemeye devam ettik. Net penaltıyla galibiyete ulaştık."

"İYİ SAVUNMA YAPTIK"

"Attığımız golden sonra iyi savunma yaptık. Bu sezonki ilk mağlubiyetlerini aldılar. Bu da rakibin kalitesini gösteriyor. 1-1'den sonra iki büyük fırsat vardı. Atamayınca rakibi hep oyunda tuttuk. Günün sonunda 3 puandan ötürü mutluyuz."

"Fırsatlar bulduk, sadece değerlendirme konusunda net değildik. Trabzon maçında da kalecilerinin kurtarışları vardı. Bugün de fırsatlar vardı. Bazen gol geç gelir ama bugün kazandık. Önümüzdeki maçlarda yapmamız gereken fırsatları gole çevirmek ve maçta işimizi kolaylaştırmak."

"EVE DÖNMEK GÜZEL OLACAK"

"Ülkeme, evime döndüğüm için mutluyum. İnsanın evinde olması güzeldir. Ajax ile ilk maçı oynayacağız. Bu maça hazırlanmak için 3 günümüz var. Ajax, evinde güçlü bir takım. Maçı kazanacağımıza dair inançla oraya gitmek gerekiyor. O maçı da kazanmayı istiyoruz."

MUÇİ NEDEN KADROYA ALINMADI?

"Muçi kadroda yok. Geçen hafta Cher yoktu. Kadroda olmayan oyuncular ile ilgili sorular sorulabilir ama 21 kişilik bir kadro oluşturup 11'le sahaya çıkıyoruz. Bu konuda bana güvenin. Rakibe, form durumlarına göre kadro oluşturuyoruz. Bir bütünü düşünerek kadroyu oluşturuyoruz. Zannetmeyin ki maçları izleyip 21 kişi seçiyoruz."

"KARARLARI BEN ALIYORUM"

"Tüm hafta takımı yakından takip ederek bu tip kararlar alıyoruz. Sakat olan Necip dışında herkes idmanlarda bize hazır olduğunu göstermeli. Kararları ben alıyorum. Kadroda olmayanların çok iyi çalışması gerekiyor. Muçi özelinde söylemeliyim ki, kurallar gereği 14 yabancının 12'sini kadroya yazabiliyoruz. 12 yabancıyı kullanmayla alakalı."