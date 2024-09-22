Beşiktaş'tan Rafa Silva paylaşımı: 'Durduramayacaksınız'

Yayınlanma: 22.09.2024 - 21:11

Güncelleme: 22.09.2024 - 22:23

Beşiktaş, Portekizli yıldızı Rafa Silva için Eyüpspor maçının devre arasında paylaşım yaptı.

Siyah beyazlı takım, son haftalarda sert faullere maruz kalındığı belirtilen Rafa Silva için Eyüpspor maçının devre arasında "Durduramayacaksınız!" paylaşımında bulundu.

Beşiktaş'ın bu paylaşımı birçok taraftar tarafından destek buldu.