Giovanni van Bronckhorst'tan hakem tepkisi: 'Ceza alabilirim'

Yayınlanma: 28.10.2024 - 23:32

Güncelleme: 28.10.2024 - 23:32

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, 2-1 kaybedilen Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Hollandalı hocanın açıklamaları şu şekilde:

"Mağlubiyet üzücü. Zor maç olacağını biliyorduk. Oyunu beğendim. Özgüvenli ve domine ettik. Bir takım futbol oynamak istedi. Bu bizdik. Çok fazla konuşmak istemiyorum. Ceza alabilirim."

"GALATASARAY NASIL 9 KİŞİ KALMADI?"

"Galatasaray'ın neden 9-10 kişi kalmadığını anlamıyorum. Bize yapılan faullerden kırmızı kart çıkmaması inanılmazdı. Anlamıyorum. Hakem tarafından korunmadık, bunu herkes gördü. Beşiktaş olarak geldik ve bunu gösterdik. Korkmadık. Duran toptan fırsatlar verdik. Oradan rakip tehlikeliydi. 2 gol buldular."

"BARAJ KURULMADAN GOL ATTILAR"

"Ersin ikinci golde barajı ayarlarken hakem düdük çaldı. Bununla ilgili bir açıklama olması lazım. Çift atladı, mideye vurdu, forma çekti, her şeyi yaptılar. Bu şekilde skor almanız zor oluyor. Ben performansımızdan memnunum. Sezon uzun."

"29 EKİM DAHA ÖNEMLİ"

"Biz bugün kaybettik. Ügünüz. Hayatta daha önemli şeyler var. 29 Ekim'i kutlamak istiyorum. Türk halkı doyasıya bu bayramı kutlamalı."