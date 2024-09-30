Giovanni van Bronckhorst'tan maç sonu açıklaması: 'Üzücü bir sonuçtan sonra...'

Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'u 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, maçın ardından konuştu. Hollandalı hoca, "Oyuncularımız ve taraftarımız için üzücü bir sonuçtan sonra gösterdiğimiz reaksiyon önemliydi. Taraftarımız bizim için çok önemli, onları bugün mutlu ettik" dedi.

Giovanni van Bronckhorst'tan maç sonu açıklaması: 'Üzücü bir sonuçtan sonra...'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.09.2024 - 23:06

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Hollandalı hocanın açıklamaları şu şekilde:

"Zor bir maç oldu. Maçın başladığından beri Kayserispor, bire bir oynamayı isteyen bir görüntü verdi. İlk yarıda zorlandık. İkinci yarıda daha iyiydik. İlk gol çok önemliydi. Golden sonra maçı kontrol ettik ve alanları daha iyi kullandık. Önemli olan 3 puandı ve kazandık."

"ZOR BİR RAKİP, İYİ BİR OYUN"

"Oyuncularımız ve taraftarımız için üzücü bir sonuçtan sonra gösterdiğimiz reaksiyon önemliydi. Taraftarımız bizim için çok önemli, onları bugün mutlu ettik. Önümüzdeki Frankfurt ve Gaziantep maçlarına hazırlanacağız."

"Bugün zor bir maç oldu. Geride bire bir oynadığımız çok zaman oldu. Kendi oyunumuzu oynadık, çok çalıştık. Zaman zaman başarının yolu çok gol atmak ve gol yememekten geçer. Bugün hiç gol yemedik ve 3 gol attık. Herkes üzerine düşeni yaptı. Zor bir rakibe karşı iyi bir oyunla galip geldik."


Etiketler: #Giovanni van Bronckhorst #beşiktaş #kayserispor #süper lig

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