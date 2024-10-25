Giovanni van Bronckhorst'tan övgü: 'Bunları yapması çok değerliydi'

ERSİN DESTANOĞLU ÖVGÜSÜ

Beşiktaş teknik direktörü sözlerinin devamında; "Henüz ilk dakikalarda Ersin Destanoğlu'nun yaptığı kurtarışları çok iyiydi. Sakatlıktan döndü. Bunları yapması çok değerliydi. Bu gece kalede harikaydı. Mentalimiz de defansif olarak çok iyiydi. Önümüzde 5 maç daha var. Alabileceğimiz kadar puan alabilme niyetindeyiz" ifadelerini kullandı.