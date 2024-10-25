Giovanni van Bronckhorst'tan övgü: 'Bunları yapması çok değerliydi'
Beşiktaş teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk galibiyeti aldıkları Lyon maçının ardından; "Henüz ilk dakikalarda Ersin Destanoğlu'nun yaptığı kurtarışları çok iyiydi. Sakatlıktan döndü. Bunları yapması çok değerliydi. Bu gece kalede harikaydı. Mentalimiz de defansif olarak çok iyiydi" dedi.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde 3. maçında Fransa'da Lyon ile karşılaştı. Beşiktaş mücadeleyi ikinci yarıda Gedson'un ayağından bulduğu golle 1-0 kazandı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.
Giovanni van Bronckhorst açıklamasında; "Skordan dolayı hepimiz çok mutluyuz. Gösterdiğimiz reaksiyon çok iyiydi. İlk yarılarda geçişlerde çok iyi değildik ama ikinci yarıda bu işleri daha iyi yaptık. Mutluyum. Gruptaki ilk puanlarımızı aldık. Skordan dolayı mutluyum. Yarın dinleneceğiz ve sonra Pazartesi günkü maça hazırlanacağız" dedi.
ERSİN DESTANOĞLU ÖVGÜSÜ
Beşiktaş teknik direktörü sözlerinin devamında; "Henüz ilk dakikalarda Ersin Destanoğlu'nun yaptığı kurtarışları çok iyiydi. Sakatlıktan döndü. Bunları yapması çok değerliydi. Bu gece kalede harikaydı. Mentalimiz de defansif olarak çok iyiydi. Önümüzde 5 maç daha var. Alabileceğimiz kadar puan alabilme niyetindeyiz" ifadelerini kullandı.
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