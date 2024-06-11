Avrupa devleri peşinde... Semih Kılıçsoy'a Alman talip!

Yayınlanma: 11.06.2024 - 09:35

Güncelleme: 11.06.2024 - 09:35

Beşiktaşlı Semih Kılıçsoy, Avrupa takımlarının ilgisini çekmeye devam ediyor.

Siyah-beyazlıların genç yıldızı, oynadığı futbolla ve attığı gollerle herkesin beğenisini kazandı. 18 yaşında gösterdiği performansla dev takımların radarına giren Semih için önemli bir iddia geldi.

AVRUPA DEVLERİ PEŞİNDE

Alman basını, 2011- 12’nin ardından ilk kez bir sezonu kupasız kapatan Bayern Münih’in, milli futbolcuyu gündemine aldığını öne sürdü. Bavyera ekibinin yanı sıra Manchester City, Arsenal, Paris Saint Germain, Monaco, Bayer Leverkusen ve Stuttgart’ın da genç yıldızla ilgilendiği belirtildi.

Montella tarafından Türkiye’nin EURO 2024 kadrosuna dahil edilen Semih Kılıçsoy, Beşiktaş formasıyla bu sezon 35 maçta 12 gol atıp 3 asist yaptı.