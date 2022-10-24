Giresun'da puanlar paylaşıldı! Giresunspor 1-1 Ankaragücü
Süper Lig'de Giresunspor, kendi sahasında karşılaştığı Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Bitexen Giresunspor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. Ligde alt sıralarda yer alan iki takımın mücadelesi 1-1 sona erdi.
Puan ve puanlara ihtiyacı olan Giresunspor ile Ankaragücü, zaman zaman gol bulabilmek adına pozisyonlar geliştirdi. Ankaragücü, 69. dakikada Jese Rodriguez'in penaltıdan attığı golle öne geçti. Giresunspor 85. dakikada Rijad Bajic ile durumu 1-1 yaptı ve maç böyle bitti.
Bu beraberliğin ardından Giresunspor puanını 9'a yükseltti. Ankaragücü de 8 puana ulaştı.
Süper Lig'de 30 Ekim Pazar günü Ankaragücü, Hatayspor'u ağırlayacak. Giresunspor ise 31 Ekim Pazartesi Başakşehir deplasmanına konuk olacak.
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