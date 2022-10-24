Kadın Futbol Süper Ligi'nde ikinci hafta tamamlandı

Kadın Futbol Süper Ligi'nde ikinci hafta, ertelenen bir maç dışında tamamlandı.

cumhuriyet.com.tr
24 Ekim 2022 Pazartesi, 09:22
Kadın Futbol Süper Ligi'nde ikinci hafta tamamlandı
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Kadın Futbol Süper Ligi'nde ikinci hafta, ertelenen bir müsabaka dışında tamamlandı. A Grubu'ndaki Fatih Vatanspor-Dudullu maçı tehir edildi.

Ligde A Grubu ve B Grubu'nda oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Karadeniz Ereğli Belediyespor-ALG Spor: 0-4

Beşiktaş Vodafone-Hakkarigücüspor: 2-2

Hatayspor-Altay: 3-1

B Grubu:

Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget-Ataşehir Belediyespor: 7-2

Fenerbahçe Petrol Ofisi-Galatasaray Petrol Ofisi: 2-3

Trabzonspor-Bitexen 1207 Antalyaspor: 0-3

Kireçburnu-Amed Sportif Faaliyetler: 1-9

Konak Belediyespor-Bitexen Adana İdmanyurduspor: 4-0


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