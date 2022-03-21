Giresunspor, Doukara'nın savunmasını istedi: Antalyaspor'a üçlü çektirmişti

21 Mart 2022 Pazartesi, 16:55

Süper Lig'in 30. haftasında Antalyaspor'la karşılaşan Giresunspor'da Souleymane Doukara'nın savunması istendi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Deplasmanda oynadığımız Fraport TAV Antalyaspor maçı sonrasında Fraport TAV Antalyaspor taraftarları tarafından tribüne çağırılan ve rakip takım taraftarlarıyla galibiyet sevinci yaşayan profesyonel futbolcumuz Souleymane Doukara ilgili olarak yönetim kurulumuz futbolcunun savunmasını istemiştir. Savunmanın ardından yönetim kurulumuzun alacak olduğu karar kamuoyu ile tekrar paylaşılacaktır " ifadeleri yer aldı.

Daha önce Antalyaspor forması giyen Souleymane Doukara, sezon başında Al-Ettifaq'tan Giresunspor'a transfer olmuştu. Bu sezon 19 maçta süre alan Doukara, 3 gol kaydetti.

NE OLMUŞTU?

Giresunspor forması giyen Doukara, karşılaşma bittikten sonra eski takımı Antalyaspor’un tribünlerine çıkıp kırmızı-beyazlı taraftarlara üçlü çektirdi, sevinç gösterilerinde bulundu. Sosyal medyaya düşen görüntüler Giresunspor taraftarlarının tepkisini çekti.