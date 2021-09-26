Giresunspor Kayserispor'la yenişemedi

26 Eylül 2021 Pazar, 15:54

STAT: Çotanak Spor Kompleksi

HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Esat Sancaktar, Murat Altan

GZT GİRESUNSPOR: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 84 Hayrullah), Diarra, Alexis, Aziz Behich (Dk. 74 Emre), Serginho, Traore (Dk. 84 Sankhare), Flavio, Suleymanov (Dk. 74 Umut Nayir), Diabate, Doukara (Dk. 30 Balde)

YUKATEL KAYSERİSPOR: Lung, Onur Bulut, Kolovetsios, Hosseini (Dk. 75 Yasir), Carole, Emrah Başsan (Dk. 75 Mane), İbrahim Akdağ, Attamah (Dk. 46 Fernandes), Thiam, Cardoso (Dk. 54 Uğur), Mensah

SARI KARTLAR: Zeki, Aziz Behich, Hayrullah (GZT Giresunspor) - Thiam, Mane (Yukatel Kayserispor)

GOLLER: Dk. 21 Diabate (GZT Giresunspor) - Dk. 17 Attamah (Yukatel Kayserispor)

Süper Ligin 7’nci haftasında GZT Giresunspor sahasında Yukatel Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Kayserispor, 17'nci dakikada Attamah'ın golüyle öne geçerken, Giresunspor bu gole 21'inci dakikada Diabate ile karşılık verdi.

7’nci dakikada Flavio’nun ceza sahası çizgisi üzerinden sert şutu üstten az farkla auta gitti.

14’üncü dakikada Serginho’nun ortasında defanstan seken topu yakın mesafede önünde bulan Suleymanov’un vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarpıp auta gitti.

17’nci dakikada sol kanatta Mensah korner kullandı, Attamah ceza alanı içerisinde topu rahat bir vuruşla ağlara gönderdi: 0-1.

21’inci dakikada Zeki Yavru ceza alanı içerisine iyi bir top gönderdi, Diabate yerden düzgün bir vuruşla takımına beraberliği getiren golü kaydetti: 1-1.

45’inci dakikada Zeki Yavru ortaladı, Traore’in caza alanına girmeden sert şutunda kaleci Lung topu kornere çeldi.

46’ncı dakika Suleymanov kendi taşıdığı topla ceza alanına girdi sağ çaprazdan yerden vuruşu direğin yanından auta gitti.

47’nci dakikada Traore’nin ceza alanı dışından yerden şutunda kaleye giden topu kaleci Lung parmaklarının ucuyla dokunarak çıkarmayı başardı.

48’inci dakikada orta alandan defans arkasına atılan topla buluşup kaleci ile karşı karşıya kalan Serginho’nun vuruşunda top ağlara gitti. Hakem VAR incelemesinden sonra ofsayt gerekçesiyle golü geçersiz saydı.

60’ıncı dakikada Serginho sol kanattan ceza alanına orta yaptı, Diabate yakın mesafeden kafayla topu boş kale yerine auta attı.

72’nci dakikada Flavio’nun geri pasında topla buluşan Thiam, müsait pozisyonda topu ayağından açınca, kaleci Okan topa sahip oldu.

73’üncü dakikada Serginho’nun ceza alanı yayı üzerinden gönderdiği sert şutta topu kale Lung tek yumrukla kornere gönderdi.

85’inci dakikada Hayrullah ortaladı, Sankhare sert vurdu kaleci Lung yine topu kornere gönderdi.

87’nci dakikada Mane şansını uzaktan denedi, top direğin yaklaşık 5 metre uzağından auta gitti.

Maçta başka gol olmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.



