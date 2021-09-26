Fenerbahçe, Hatay'dan gülerek ayrılıyor! Hatayspor 1- 2 Fenerbahçe

cumhuriyet.com.tr
26 Eylül 2021 Pazar, 14:46
<p>Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor'a konuk oldu. Yeni Hatay Stadı'nda oynanan karşılaşmadan Fenerbahçe, 2-1 galip ayrıldı.</p>

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor'a konuk oldu. Yeni Hatay Stadı'nda oynanan karşılaşmadan Fenerbahçe, 2-1 galip ayrıldı.

<p>Fenerbahçe'nin ilk golünü 17. dakikada Diego Rossi attı. Sarı-lacivertliler 30. dakikada Filip Novak ile 2'yi bulurken, Enner Valencia iki golde de asist sahibi oldu.</p>

Fenerbahçe'nin ilk golünü 17. dakikada Diego Rossi attı. Sarı-lacivertliler 30. dakikada Filip Novak ile 2'yi bulurken, Enner Valencia iki golde de asist sahibi oldu.

<p>Soyunma odasına 2-0'lık üstünlükle giden Fenerbahçe'nin 70. dakikada kalesinde gördüğü golle skor 2-1 oldu.</p>

Soyunma odasına 2-0'lık üstünlükle giden Fenerbahçe'nin 70. dakikada kalesinde gördüğü golle skor 2-1 oldu.

<p>Bu maçın ardından Fenerbahçe puanını 16 yaparak liderlik koltuğuna otururken, Hatayspor 13 puanla 4. sırada kaldı.</p>

Bu maçın ardından Fenerbahçe puanını 16 yaparak liderlik koltuğuna otururken, Hatayspor 13 puanla 4. sırada kaldı.

<p>Sarı-lacivertliler önümüzdeki hafta evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Bordo-beyazlılar ise Öznur Kablo Yeni Malatyaspor deplasmanına gidecek.</p>

Sarı-lacivertliler önümüzdeki hafta evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Bordo-beyazlılar ise Öznur Kablo Yeni Malatyaspor deplasmanına gidecek.

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