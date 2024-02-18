Giresunspor kazanmayı unuttu

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında sahasında Ankara Keçiörengücü'ne 1-0 yenilen Bitexen Giresunspor'da, galibiyet hasreti 12 maça çıktı.

AA
Yayınlanma: 18.02.2024 - 13:50
Giresunspor kazanmayı unuttu
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Sezona transfer yasağı nedeniyle altyapıdan takviyelerle genç kadro ile başlayan yeşil beyazlılarda, son haftalarda istenilen sonuçlar elde edilemiyor.

Çotanak Spor Kompleksi'nde dün konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'ne 1-0 mağlup olan Giresunspor, ligde 12 haftadır galip gelemedi.

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En son ligin 11. haftasında konuk ettiği Erzurumspor FK'yi 1-0 yenen Giresun temsilcisi, son 12 maçta 11 mağlubiyet, bir beraberlik aldı.

Bu sezon Bitexen Giresunspor, iç sahada da başarılı performans ortaya koyamadı.

Doğu Karadeniz temsilcisi evinde oynadığı 11 maçta sadece 1 kere kazanabilirken, 3 kez rakipleriyle berabere kaldı. Giresunspor, 8 karşılaşmada ise mağlubiyetten kurtulamadı.

Giresunspor, ligde 23 maç sonunda topladığı 7 puanla son sırada yer alıyor.


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