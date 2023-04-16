Giresunspor'dan 2023 yılında bir ilk
Giresunspor, Süper Lig'in 29. haftasında kendi sahasında ağırladığı Sivasspor'u 1-0 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Giresunspor, sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Çotanak Stadyumu'ndaki maçı Karadeniz ekibi 1-0'lık skorla kazandı.
Karşılaşmada Giresunspor'a galibiyeti getiren golü, 18. dakikada Jorman Campuzano attı.
2023 YILINDAKİ İLK GALİBİYETİ
Ligde 11 maç sonra galibiyet alan Giresunspor, 2023 yılında ligde ilk kez kazandı.
Bu sonucun ardından Giresunspor, 27 puana yükseldi. Sivasspor, 31 puanda kaldı.
Giresunspor, gelecek hafta MKE Ankaragücü deplasmanına gidecek. Sivasspor, sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.
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