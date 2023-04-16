Giresunspor'dan 2023 yılında bir ilk

Giresunspor, Süper Lig'in 29. haftasında kendi sahasında ağırladığı Sivasspor'u 1-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.04.2023 - 18:15
Giresunspor'dan 2023 yılında bir ilk
Abone Ol google-news

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Giresunspor, sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Çotanak Stadyumu'ndaki maçı Karadeniz ekibi 1-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Giresunspor'a galibiyeti getiren golü, 18. dakikada Jorman Campuzano attı.

2023 YILINDAKİ İLK GALİBİYETİ

Ligde 11 maç sonra galibiyet alan Giresunspor, 2023 yılında ligde ilk kez kazandı.

Bu sonucun ardından Giresunspor, 27 puana yükseldi. Sivasspor, 31 puanda kaldı.

Giresunspor, gelecek hafta MKE Ankaragücü deplasmanına gidecek. Sivasspor, sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.


Giresunspor Sivasspor süper lig

İlgili Haberler

Süper Lig'e yükselen Samsunspor'da Hüseyin Eroğlu düğmeye bastı

Süper Lig'e yükselen Samsunspor'da Hüseyin Eroğlu düğmeye bastı
Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'a tebrik

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'a tebrik
Süper Lig kulüpleri, TFF ile yabancı sınırını görüştü

Süper Lig kulüpleri, TFF ile yabancı sınırını görüştü

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler