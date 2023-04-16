Süper Lig'e yükselen Samsunspor'da Hüseyin Eroğlu düğmeye bastı

Yayınlanma: 16.04.2023 - 17:01

Güncelleme: 16.04.2023 - 17:01

TFF 1. Lig'in bitimine 6 hafta kala Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Yılport Samsunspor'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, yeni sezon hazırlıklarına da başladı. Başkan Yüksel Yıldırım'ın Süper Lig'de de Hüseyin Eroğlu ile devam edeceklerini açıklamasının ardından kolları sıvayan tecrübeli teknik direktör, ilk etapta Belçika'ya gidip Westerlo Kulübü yetkilileriyle oluşturulan sistemle ilgili bilgi alışverişinde bulundu.

Hüseyin Eroğlu (solda) ile Ravil Tagir (sağda)

ESKİ ÖĞRENCİSİ İLE BULUŞTU

Eroğlu, eski öğrencisi Ravil Tagir ile de hasret giderdi. Yılport Samsunspor İcra Kurulu Üyesi Suat Çakır'ın da yer aldığı Yılport Samsunspor heyetini, Westerlo Başkan Vekili Hasan Çetinkaya ile Westerlo Teknik Direktörü Jonas de Roeck karşıladı. Transfer ve planlamalar hakkında fikir alışverişinde bulunan Eroğlu ile Çakır, daha sonra Brugge - Westerlo maçını izledi. Ziyarette her iki kulüp de günün anısına birbirlerine forma hediye etti.

Jonas de Roeck (solda)