Giresunsporlu Alexis Perez'in son durumu belli oldu!
Giresunspor'un, Sivasspor'u 1-0 mağlup ettiği maçta sakatlanarak oyundan çıkan Alexis Perez'in son durumu belli oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Bitexen Giresunspor, bugün Demir Grup Sivasspor'la oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan Alexis Perez'in sağ dirseğinde kırıklı çıkık olduğu bildirildi.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Demir Grup Sivasspor ile oynadığımız karşılaşmanın 13. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Alexis Perez'in yapılan ilk tetkikleri sonucunda sağ dirseğinde kırıklı çıkık tespit edilmiştir. Oyuncumuz operasyon için sponsor hastanemiz Liv Hospital'a sevk edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
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